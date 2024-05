Viih Tube surpreende com chá revelação luxuoso após prometer festa 'discreta'

Nada discreta! Viih Tube impressiona ao organizar chá revelação luxuoso para descobrir o sexo de seu segundo filho com Eliezer; aos detalhes!

Viih Tube compartilhou que ficou 'traumatizada' com os perrengues na festa de aniversário de sua primeira filha, Lua. Por isso, decidiu organizar um chá revelação discreto para descobrir o sexo de seu segundo herdeiro com Eliezer. Apesar de prometer que seria ‘simples', a influenciadora surpreendeu ao mostrar que organizou outro evento luxuoso neste domingo, 12.

Através das redes sociais, Viih compartilhou detalhes da celebração, que ocorreu em uma casa de eventos com buffet infantil e uma área reservada para as crianças brincarem. Além disso, a influenciadora surpreendeu ao alugar "brinquedões", como um carrossel na cor branca, para combinar com a decoração.

Inclusive, Viih contou com o apoio das mesmas decoradoras e assessoras que organizaram a festa luxuosa de sua primogênita. Na sequência, a influenciadora mostrou que pensou em cada detalhe e projetou um cardápio especial, com muitas opções para crianças e adultos, além de docinhos personalizados, um bolo luxuoso e lembrancinhas especiais.

Por fim, a empresária mostrou onde deve acontecer a revelação. Fazendo mistério, ela exibiu um domo gigante estampado com as cores rosa e azul e pontos de interrogação. Na sequência, a influenciadora posou ao lado de seu marido e revelou que ambos estão com looks combinando para a ocasião, com roupas brancas.

Vale mencionar também que Vitória e Eliezer vão fazer uma live nas redes sociais durante o momento da descoberta e vão aproveitar a visibilidade para arrecadar fundos para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Inclusive, a catástrofe climática foi o que motivou a influenciadora a fazer uma grande mudança no evento.

Anteriormente, Viih chegou a comentar com os fãs que faria uma live especial durante a revelação do sexo do segundo bebê. No entanto, após a tragédia causada pela chuva na região sul, a influenciadora informou que a festinha seria discreta e contaria com a presença apenas de familiares e amigos mais próximos, ao Splash, UOL.

Vale lembrar também que o casal anunciou a gravidez ao vivo no programa 'Mais Você', da Globo, no fim de abril. A notícia surpreendeu até a apresentadora Ana Maria Braga, que soube da notícia após a primogênita de Viih e Eliezer, Lua Di Felice, entrar no estúdio da atração com uma roupinha informando que foi promovida a irmã mais velha.

Eliezer compartilha ultrassom do segundo filho:

Eliezer emocionou seus seguidores na tarde desta sexta-feira, 10, ao mostrar um ultrassom morfológico do novo bebê que espera com Viih Tube. Os influenciadores, que já são pais da Lua Di Felice, divulgaram no final de abril que estão à espera do novo baby tube na família. Nos stories, o ex-BBB 22 colocou o momento do exame realizado, e é possível escutar o coração do novo bebê; confira!