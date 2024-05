Cindy Crawford revela ‘culpa' por morte do irmão aos 3 anos de idade

Cindy Crawford relembra como se sentiu quando seu irmão caçula morreu aos 3 anos de idade e revela o que aconteceu

A modelo Cindy Crawford relembrou a morte do seu irmão quando ele tinha apenas 3 anos de idade. Em entrevista no podcast de Kelly Corrigan, ela contou que chegou a sentir culpa pela morte do irmão. Isso porque o garoto era o único filho homem do seu pai, algo que ele tinha desejado muito, e faleceu ainda na infância.

O irmão de Cindy faleceu em decorrência da leucemia, que é um tipo de câncer. “Meu pai queria um menino, então o quarto filho era o menino. E eu acho que havia muita culpa. Há aquela culpa de sobrevivência das outras meninas, principalmente porque sabíamos que meu pai realmente queria um menino. E nós sentimos que, bem, deveria ter sido uma de nós. Foi tão estranho durante anos”, relembrou ela.

Então, ela contou o que aconteceu ao voltar para a escola. “Lembro-me de quando voltei para a escola depois que meu irmão morreu. Nenhuma pessoa me disse nada, sem brincadeira, exceto uma criança, que disse: ‘Eu vi no jornal que seu irmão está morto, é verdade?’. Estávamos na terceira série. Temos que ensinar para nossos filhos essas habilidades de não ter medo, às vezes, isso abre uma porta. Mas muitas pessoas ignoram isso, ou não querem tocar no assunto porque não querem incomodar a pessoa”.

A top model ainda contou que pensou sobre a situação durante uma aula de coaching muito tempo depois. “Minha mãe não saberia dizer isso, ela tinha 26 anos e acabara de perder um filho. Mas eu precisava ouvir isso: ‘Sim, estamos tristes que Jeff morreu, mas estamos felizes que você está aqui’”, relembrou.