Irmão de Marília Mendonça defende Murilo Huff após ele não postar homenagem

No Dia das Mães, irmão de Marília Mendonça defende Murilo Huff de acusações após ele não ter postado homenagens para Dona Ruth e a cantora falecida

O irmão de Marília Mendonça, João Gustavo, defendeu o cantor Murilo Huff, o pai de seu sobrinho Léo, de 4 anos. Em sua conta no X, o jovem não ficou quieto ao ver vários internautas fazendo acusações contra o viúvo de sua irmã.

As críticas surgiram contra o artista por conta do silêncio dele na rede social. Ao não postar homenagens para a eterna Rainha da Sofrência ou a mãe dela, Dona Ruth, Murilo Huff foi acusado de ter mudado de comportamento por estar comprometido com Gabriela Versiani.

Esclarecendo a situação, João Gustavo logo revelou que ele estava pessoalmente comemorando a data com eles e que nem tudo é postado para verem. "Ele estar lá em casa depois de chegar de um show e ter que ir pra outro hoje não conta, o que conta é postar… vai saber!", falou o irmão de Marília.

Ainda recentemente, Dona Ruth cometeu uma gafe ao postar um vídeo expondo problema que existia entre Murilo Huff e Marília Mendonça, falecida em um acidente aéreo em 5 de novembro de 2021.

Ele estar lá em casa depois de chegar de um show e ter que ir pra outro hoje não conta, o que conta é postar… vai saber! 😆 https://t.co/bdsiLsvVSs — joao gustavo (@jgdiasgo_joao) May 13, 2024

Mãe de Marília Mendonça rebate críticas após vídeo com sósia

A mãe de Marília Mendonça, Dona Ruth, pronunciou-se em sua rede social após a repercussão do vídeo que protagonizou com a sósia da filha. Duramente criticada, a avó de Léo mandou um recado para todos que a massacraram.

Exibindo um clique inédito da herdeira, que faleceu em um acidente de avião em 2021, Dona Ruth desabafou. "Gente sem noção, essa é a última imagem que Léo tem da mãe", revelou ela rebatendo os ataques.

No vídeo que deu o que falar, Dona Ruth apareceu simpática e solicita com a moça que se parece com a Rainha da Sofrência. O neto, fruto do relacionamento de Marília Mendonça com Murilo Huff, também surgiu no momento e muita gente apontou que o pequeno estaria incomodado com a presença da mulher, por ela se parecer com a mãe dele.