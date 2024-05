Amora Mautner faz aceno a Susana Vieira: 'Merece o melhor'

Em entrevista à CARAS Brasil, a diretora Amora Mautner comenta a possibilidade de trabalhar novamente com Susana Vieira em novos projetos

Amora Mautner (48) foi uma das celebridades que esteve presente no lançamento do livro Senhora do Meu Destino, de Susana Vieira (81), no Rio de Janeiro. Em entrevista à CARAS Brasil, a diretora fez um aceno a atriz e disse que gostaria de trabalhar novamente com ela em um próximo projeto.

"Sempre quero trabalhar com a Susana Vieira", começa Amora Mautner . "Estou esperando um personagem que tenha o tamanho dela porque ela merece o melhor dos personagens", completa a artista, que dirigiu recentemente a novela Elas por Elas, na Globo.

A diretora ainda aproveita para se declarar para a atriz e deixar clara sua admiração. "[Ela é] uma pessoa que eu sou apaixonada. Que me emociona a cada etapa de sua vida. Além de ser uma atriz brilhante é um ser humano que nos inspira com a sua liberdade e a sua forma de ver a vida."

"É uma mulher que tem mais de 80 anos e está dando aulas de juventude para a gente. Estou louca para ler o livro e ver o que ela está falando, quais são os segredos para chegar onde ela chegou", completou a diretora, que já trabalhou com a atriz em projetos como Eu que Amo Tanto.

Amora Mautner foi uma das celebridades que prestigiou o lançamento do livro Senhora do Meu Destino, de Susana Vieira O evento aconteceu na Livraria da Travessa, no Rio de Janeiro, e contou com nomes como Maitê Proença (66), Mateus Solano (43), Maria Ribeiro (48) e Arlete Salles (85).

Em seu perfil do Instagram, a atriz agradeceu pela presença dos amigos em seu lançamento. "Não tenho palavras para agradecer todos vocês que estiveram ontem no lançamento da minha biografia. Não consigo colocar todas as fotos, mas sintam-se representados nesse álbum de amor. Muito obrigada amigos e fãs por tanto carinho. Foi lindo."

