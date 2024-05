Susana Vieira abre o jogo sobre beijos bastidores de novelas: ‘Não posso dar nomes'

No Conversa com Bial desta quinta-feira, 09, Susana Vieira contou detalhes da sua biografia ‘Senhora do Meu Destino' e falou sobre seu relacionamento

Susana Vieira foi a convidada no Conversa com Bial desta quinta-feira, 09. Aos 81, a atriz lançou uma biografia, onde compartilha sucessos, dores, inseguranças e projetos. Na entrevista, ela também abriu o jogo e falou sobre os beijos técnicos ao longo de sua carreira e de acordo com Susana, os beijos técnicos não existiam.

No papo, Bial perguntou como eram os beijos, e a atriz entregou histórias dos bastidores, a atriz abriu o jogo e disse que foi a primeira mulher a beijar Tarcísio Meira em cena, além de sua própria esposa, Glória Menezes:

"Que pena que eu não posso dar nomes. Tem beijos melhores e piores. Os beijos são reais. Beijo técnico é feio. Tarcísio foi a pessoa que me ensinou a beijar na boca, com a Glória perto, eu morria de medo. Que homem maravilhoso, que divino. É o maior galã da televisão brasileira. O pior não somos as mulheres, são os homens. Eles têm o problema de serem pegos sem estar no momento de tesão, no sentido descanso. E todos os casados, se travavam. Ou tinham uma ereção, que acontecia de você acabar tendo um caso com a pessoa. Não quero dizer que é todo mundo", comentou.

Ao assistir uma cena de beijos quentes com José Wilker, Susana o elogiou: "Meu melhor companheiro de viagem, ele me mostrou que era para brincar mesmo. Ele me trouxe uma seriedade para a profissão, ele era um homem muito culto". E Bial brincou: "E era ereto?". "Ereto, sim. Ele foi meu melhor amigo, melhor companheiro de trabalho".

No livro, Susana enaltece as relações entre mulheres e homens de idades diferentes. E no programa com Bial, ela revela: "Estou com um rapaz apaixonado por mim, acredita? Eu fico pasma".

Ela também relembrou o fim do casamento com o diretor Régis Cardoso e os trabalhos que teve que fazer com ele: "O homem dirigiu quatro novelas minhas, estando separado de mim. E eu fingindo que não odiava ele. Foi o papel mais difícil da minha vida. Ele que me largou, era um bobo. Ele me tirou da televisão, porque naquela época a mulher não trabalhava fora".

