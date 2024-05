Susto! Esposa de Zé Vaqueiro revela que filho quase foi vítima de tragédia

Esposa de Zé Vaqueiro revela susto com o filho, de 3 anos, após ele aspirar bolinha e ela conseguir salvá-lo de tragédia

A esposa de Zé Vaqueiro, Ingra Soares, revelou em sua rede social no último final de semana que passou por um grande susto com o seu filho do meio, Daniel, de 3 anos. O herdeiro da influenciadora com o cantor quase protagonizou uma tragédia ao brincar com uma bolinha.

Segundo ela, o pequeno quase aspirou o objeto pelo nariz, mas não fez o ato porque a mãe conseguiu salvá-lo antes. Após o grande susto, Ingra Soares alertou outras mamães sobre o perigo das crianças brincarem com itens pequenos.

“Mamães! Fiquem atentas com seus filhos brincando com brinquedos pequenos. Graças a deus eu estava por perto. Ele colocou [a bolinha] dentro do nariz. Eu tive uma agilidade muito grande, apertando o nariz para que ele não aspirasse a bolinha e puxei com a unha. Foi tudo muito rápido”, falou o que fez para salvar o menino.

“Graças a Deus que eu estava por perto. Obrigada meu Deus por esse livramento. Agora tá tudo bem”, comentou que não aconteceu nada de grave por estar por perto no momento.

Em 2021, Zé Vaqueiro e Ingra se casaram e juntos eles são pais de Daniel, e de Arthur, que está internado desde julho do ano passado quando nasceu com a Síndrome de Patau. Antes do relacionamento, ela já tinha a mais velha Nicolly.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝐈𝐧𝐠𝐫𝐚 𝐒𝐨𝐚𝐫𝐞𝐬 (@lngra_)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝐈𝐧𝐠𝐫𝐚 𝐒𝐨𝐚𝐫𝐞𝐬 (@lngra_)

Esposa de Zé Vaqueiro faz desabafo

Esposa do cantor Zé Vaqueiro, Ingra Soares desabafou nas redes sociais sobre a sua rotina e os julgamentos que enfrenta. Ela contou que já foi vítima de julgamentos e que enfrenta o grande desafio de ver seu filho caçula internado em uma UTI desde o nascimento.

Em seu texto, ela refletiu sobre os questionamentos que faz e a busca por força para se manter bem. "Já se passaram quase 9 meses, Dias e noites sem dormir orando pedindo forças a Deus para continuar. Uma rotina desafiadora onde existe uma luta constante da força e do medo. Ser forte todos os dias para acordar e continuar acreditando….Porque a vida continua e precisamos seguir, trabalhar.A vida cobra isso, e o peso é enorme. Fomos julgados, criticados e humilhados quando nem forças tínhamos para nos defender. Se é que existe defesa sobre isso", disse ela em um trecho.