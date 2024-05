Saiba quanto Wanessa gastou com looks em show pós-BBB: 'Bordados manuais'

Em entrevista à CARAS Brasil, Alex Tamborim, estilista de Wanessa, contou detalhes sobre os looks da nova era da artista

Wanessa Camargo (41) fez seu primeiro show após deixar o BBB 24 na noite da última sexta-feira, 10. Ao longo da apresentação, a artista fez diversas trocas de figurino e, de acordo com Alex Tamborim, seu estilista, as roupas personalizadas e brilhantes refletem sua nova era e inspirações.

O estilista especializado em alta costura conta que a principal inspiração para os looks de Wanessa em seu novo show vieram de uma "vibe mais latina". "Algo sexy e estruturado, peças marcantes, com recortes e bordados manuais, muita transparência e o preto sendo nossa base, com detalhes em prata. E, para o look, final um show de cores", diz, em entrevista à CARAS Brasil.

Tamborim calcula que, para todos os looks usados pela artista em seu novo show, o investimento ficou em torno de R$ 20 mil. Os figurinos são feitos sob medida para a artista e contam com cristais coloridos, franjas e bordados feitos à mão.

"Nessa nova turnê ela traz o poder de uma diva pop e a sensualidade de uma mulher livre, cheia de personalidade e que sabe o seu lugar. Nós temos trocas de roupa no palco, e uma troca completa onde ela volta com um look todo estruturado, um verdadeiro show de brilho e cores."

O show da cantora aconteceu na Áudio, casa de shows em São Paulo, e contou com diversos ex-BBBs presentes. Nomes como Raquele, Yasmin Brunet, Marcus Vinicius, Fernanda, Pitel, Lucas Luigi, Pizane, Nizam, Michel e Giovanna prestigiaram a apresentação.

Em certo momento, Wanessa convidou a doceira para subir ao palco e cantar a música Tanta Saudade, sucesso de 2001. A ex-sister soltou a voz e foi ovacionada pela plateia, repleta de fãs, familiares, amigos de Wanessa e colegas de confinamento do BBB 24.

CONFIRA LOOKS DE WANESSA PARA SEU PRIMEIRO SHOW PÓS-BBB: