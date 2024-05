Davi, do BBB 24, se atrapalha e nova confusão prejudica documentário

Documentário de Davi no Globoplay ganhou destaque secundário em meio a novas polêmicas enfrentadas por campeão do BBB 24

Davi Brito, campeão do BBB 24, segue se atrapalhando diante da realidade enquanto famoso. Desta vez, o ex-motorista de aplicativo passou a se envolver em uma nova polêmica após tentar ajudar as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Apesar de bem intencionada, a decisão acabou prejudicando a divulgação de seu próprio documentário, no Globoplay.

Programado para lançar nesta quarta-feira, 8, Davi, um cara comum da Bahia, teve baixa repercussão na mídia, enquanto seu protagonista estava sendo alvo de muitas críticas, algo que não tem cessado desde que ele foi coroado o grande campeão do BBB 24.

Tocado pela dificuldade enfrentada pelo povo do Rio Grande do Sul, Davi decidiu se organizar voluntariamente para ir ao estado. Além disso, ele divulgou a própria chave pix de sua conta, para que os fãs fizessem depósitos. Logo, a situação provocou questionamentos quanto à prestação de contas e ignorância do baiano com o assunto.

Vale destacar que órgãos de segurança do próprio Rio Grande do Sul têm chamado atenção para a importância de se cadastrar para o voluntariado, para não atrapalhar os resgates e gerar ainda mais transtornos na região, que não tem espaço para acolhimento.

Diante dos comentários e das movimentações de Davi durante os últimos dias, o lançamento do documentário, que poderia amenizar a imagem do ex-BBB depois de tantas polêmicas enolvendo sua intimidade, acabou se tornando secundário e pouco tem ajudado a resgatar o favoritismo que foi comemorado por sua torcida durante os últimos três meses.

Em postagem no Instagram, a ex-BBB Ana Paula Renault disparou críticas ao campeão, apontando na um certo desespero de Davi por aparecer em meio a tragédia. Segundo ela, havia outras formas de ajudar a população desabrigada, algo que tem se tornado alternativa para alguns famosos como Whindersson Nunes e Felipe Neto.

"Qual hipótese que eu levantei?! Que ele mentiu sobre os voos, pediu Pix para financiar a viagem, sem falar a destinação, e ainda está lá fazendo turismo de tragédia para produzir conteúdo? Você sabe que as cidades no sul estão com racionamento de água? Que ir para a região de forma desorganizada, sem se cadastrar, só tumultua?", disse ela ao responder uma seguidora.

"Uma coisa é se solidarizar, outra é explorar tragédia. Um verdadeiro absurdo! Whindersson, Felipe Neto e milhares de outras pessoas estão ajudando, da melhor maneira possível, deixando claro, desde o início, como seriam destinadas as doações", finalizou.