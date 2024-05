Segredos do encontro sigiloso de Davi e Mani Reggo vem à tona; confira

Conforme apuração da CARAS Brasil, equipe do Globoplay precisou se desdobrar para conseguir ter imagens de Mani Reggo em documentário de Davi

Depois de muita especulação, o encontro de Davi Brito, campeão do BBB 24, com Mani Reggo, sua ex-namorada, finalmente foi compartilhado através do documentário de Davi, um cara comum da Bahia, do Globoplay. Conforme apuração da CARAS Brasil, os bastidores da gravação foram recheados de tensões.

Segundo uma fonte próxima ao baiano, o encontro com Mani foi gravado com a equipe de produção pisando em ovos, devido aos conflitos e polêmicas que o ex-casal acabou enfrentando nos dias que sucederam a final do BBB 24. Tudo foi realizado em sigilo, para que nada vazasse e provocasse ainda mais burburinho.

Eles apenas se encontraram no dia 29 de abril, quase quinze dias depois que Davi afirmou que ele e Mani estavam apenas "se conhecendo", mesmo com 1 ano e seis meses de relacionamento. Longe das câmeras, os dois se trancaram no quarto, discutiram e optaram por não gravar mais nada.

Ainda conforme a fonte, o Globoplay precisou fazer um baita malabarismo para conseguir ter imagens de Mani no documentário. Isso porque todo o material que foi gravado antes do término e de Davi ser campeão, ela se recusou a assinar a liberação.

Além disso, a separação tornou a comunicação de Mani com a produção do documentário, que antes era perfeita, totalmente problemática. Ela teria ficado incomunicável por dias, apenas retornando o contato quando o encontro entre ela e Davi foi marcado.

Vale destacar que desde que finalizou o relacionamento com Davi, Mani tem se tornado mais discreta nas redes sociais. Focada nos trabalhos, ela tem aparecido em momentos pontuais. Recentemente, ela divulgou que logo irá retornar a vender lanches em sua barraca, em Salvador, que passou por uma reforma e ganhou um novo visual.

“Hoje, ver um pouco do crescimento de um lugar que significa tanto pra mim, realmente, é motivo de orgulho. A minha barraca está linda! Foi aqui que escrevi lindos capítulos que hoje revisito e entendo a força da mulher que eu sou”, escreveu ela em seu perfil do Instagram, onde acumula mais de 6 milhões de seguidores.