Nasce o filho de Nanda Terra e Mackdavid, do 'Casamento às Cegas'

Ex-participantes do Casamento às Cegas, Nanda Terra e Mackdavid anunciam o nascimento do primeiro filho e mostras as primeiras fotos com o bebê

CARAS Digital Publicado em 01/06/2022, às 10h55

A influenciadora digital Nanda Terra e o arquiteto Mackdavid – que se conheceram no programa Casamento às Cegas, da Netflix – já são pais! O primeiro filho deles, Ben, nasceu na terça-feira, 31, em uma maternidade de São Paulo.

Ele veio ao mundo de 37 semanas de gestação, com 2.540 kg e 45 cm, às 23h16. Nas redes sociais, os pais corujas já mostraram as fotos do parto e falaram sobre a chegada do herdeiro.

"Estamos ainda em êxtase, Ben quis ser apressadinho e já está em nossos braços! Mais uma vez, assim como a nossa história de amor, a certeza que nada está sob nosso controle, planos devem existir, mas leveza em respeitar que nem sempre eles serão exatamente como o planejado", escreveram.

E completaram: "Ben chegou com 37 semanas, 2.540kg e 45cm. No dia 31/05 as 23:16. Um ser humaninho tão pequititico e grandioso ao mesmo tempo! Mudou nossas vidas! Quanto amor, quantos desafios… estamos gratos por termos sido escolhidos pelo BEN".

Vale lembrar que, no programa Casamento às Cegas, Nanda Terra ficou dividida entre Mackdavid e Thiago Rocha. Ela escolheu ficar noiva de Thiago, mas o relacionamento não durou muito tempo. No reencontro do reality show, ela revelou que rompeu com o rapaz e foi pedida em namoro por Mackdavid.

Nanda Costa e Mackdavid mostram fotos do primeiro filho: