Virginia Fonseca posa nos bastidores de seu programa no SBT: "Semana concluída"

Virginia Fonseca posa nos bastidores de seu programa 'Sabadou com Virginia', doo SBT, e recebe elogios por sua beleza impecável; veja!

A influenciadora digital e apresentadora Virginia Fonseca está em São Paulo gravando mais um episódio de seu programa 'Sabadou com Virginia', do SBT. E nesta noite de quinta-feira, 25, a esposa de Zé Felipe foi até os bastidores da produção para mostrar um pouco do que acontece por trás das câmeras.

Sentada na sala da produção, a loira impressionou seus seguidores com sua beleza impecável. Pronta para voltar para casa após uma semana de gravações, Virginia posou de vestido preto e make lindíssima para se despedir da semana agitada.

"Mais uma semana de gravações concluída com sucesso!!!! Toda honra e glória a Deus. Agora bora para casa que amanhã já tem compromisso com Tota Alice", escreveu Virginia na legenda da publicação, feita em seu perfil oficial do Instagram. A empresária ainda lembrou do aniversário de sua filha mais velha, Maria Alice, que completará 3 anos no próximo dia 29.

Nos comentários, seus seguidores lhe rasgaram elogios e exaltaram sua beleza. "Tá tão, mas tão lindaaaaaaaa", declarou um fã. "A mamãe mais linda desse mundo", disse outro. "Falem o que quiser, MAS ESTA MULHER É UMA MÁQUINA MEUS AMIGOS!! Ela tá grávida e não para!!", escreveu mais um, que se lembrou da terceira gravidez de Virginia.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca (@virginia)

Zé Felipe faz surpresa para Virginia Fonseca

Na última quarta-feira, 24, Virginia Fonseca compartilhou com os seguidores uma surpresa feita por Zé Felipe para passar mais tempo ao lado dela. A mais nova apresentadora do SBT, que mora em Goiânia, semanalmente realiza pontes aéreas para se dividir entre o trabalho e as filhas, e recebeu uma visita do marido em terras paulistanas para matar a saudade.

Em seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora postou cliques feliz ao lado do marido. Ela também mostrou a conversa que teve com o herdeiro de Leonardo na última segunda-feira, 22. "Como está aí?", questionou ela, que está grávida do terceiro filho. "Amor, [estou] voltando para casa, acabei", respondeu Zé. "Não quer vir pra São Paulo ficar aqui comigo essa semana?", perguntou a mãe de Maria Alice, de dois anos, e Maria Flor, de um. "Querooo", disse ele.

"Vim para SP a trabalho, e fiquei com saudades do meu bebezinho (risos). Perguntei se ele não queria vir, e ele veio. Te amo", escreveu ela na legenda da publicação. "Vocês tem um desse?!!!!!!!!! VOCÊS TEM UM DESSEEE?!???", brincou.