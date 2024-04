Zendaya e Tom Holland estariam planejando casamento, diz revista

Juntos publicamente desde 2021, Zendaya e Tom Holland estariam planejando casamento e seu futuro como um casal; saiba mais!

O relacionamento entre os atores Tom Holland e Zendaya pode estar próximo a um novo passo. Segundo a revista People, o casal estaria planejando seu futuro juntos e iniciando conversas sobre casamento. Sempre privados com sua vida pessoal, os dois desejam ser discretos sobre o assunto.

"Houve conversas sobre casamento e isso é uma realidade", disse uma fonte próxima do casal ao veículo. No entanto, parece que as carreiras de ambos estão sendo o seu foco principal no momento. "Trabalho é importante para os dois e isso os mantém ocupados agora", afirmou o contato.

No momento, Tom está prestes a estrear uma curta temporada no teatro em Londres, na Inglaterra, com o papel principal em uma versão moderna de Romeu e Julieta. Já Zendaya está focada em promover seus novos projetos, incluindo o recente Duna: Parte 2 e Challengers, que estreia nos cinemas na próxima sexta-feira, 26.

A fonte ainda deixou explícita a privacidade do casal, que sempre manteve seu relacionamento longe do público. "Eles não são o tipo de estrelas que colocam suas vidas juntos nas redes sociais na maior parte do tempo. Ambos são reservados", contou o informante, que ainda disse que a atenção do público "nunca foi fácil e confortável para nenhum deles".

Tom Holland e Zendaya se conheceram em 2017 nas gravações do primeiro filme de trilogia mais recente de Homem-Aranha, da Marvel. Amigos por muitos anos, o casal assumiu seu relacionamento em 2021, após serem flagrados aos beijos em um carro na saída da casa da atriz em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Discreta sobre relacionamento, Zendaya dá declaração rara sobre Tom Holland

Mesmo reservada com sua vida pessoal, Zendaya deu uma rara declaração sobre seu namorado, Tom Holland. Na ocasião, ela falou sobre o namorado e os possíveis planos dos dois para construir uma família.

Sobre o início de seu relacionamento com o ator, ela disse: “Nós éramos muito, muito jovens, mas a minha carreira já estava em curso e a dele mudou da noite para o dia. Um dia você é um moleque, bebendo no pub com seus amigos e no dia seguinte é o Homem-Aranha. Eu com certeza vi a vida dele mudar na frente dele. Mas ele lidou de forma verdadeiramente bela com isso tudo”.

Já sobre a passagem do tempo, ela disse que ainda se vê como jovem: “Eu me sinto sempre no ensino médio. E, olha só, nunca fiz o ensino médio (...) Tem sido estimulante. E também meio assustador, porque, tipo, eu espero que as pessoas me aceitem pela idade que tenho, que talvez eu esteja mais velha, porque tenho amigos com filhos, ou tendo filhos”.

“Eu não necessariamente quero filhos e ter que lidar com isso tudo. Mas qual é o meu futuro? Eu vou ser uma pessoa pública a vida toda?”. Ela concluiu dizendo: “Tenho sentimentos complicados em relação a filhos e fama e uma vida pública, tendo sido uma atriz mirim. Já vimos vários casos de como isso pode ser prejudicial”.