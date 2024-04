Discreta sobre relacionamento, Zendaya dá declaração rara sobre Tom Holland

Zendaya refletiu sobre 'timing certo' para ter filhos e compartilhou como lida com a fama e momentos em público ao lado do namorado, Tom Holland

Zendaya deu uma declaração rara sobre seu namorado, o ator Tom Holland, e também falou sobre suas reflexões em torno de uma possível gravidez. A estrela da série ‘Euphoria’ e da franquia ‘Homem-Aranha’ está em alta com o lançamento do drama ‘Rivais’ (2024), produção protagonizada por ela e dirigida pelo cineasta italiano Luca Guadagnino.

Apesar de estarem há quase sete anos, Zendaya e Holland são extremamente discretos em relação à sua vida pessoal. São raras suas aparições públicas juntos, como um casal. Também são incomuns as fotos deles juntos compartilhadas por ambos nas redes sociais.

Ela falou sobre o namorado e os possíveis planos dos dois para construir uma família em entrevista que reverberou em diversos veículos internacionais como a Vanity Fair e News 18.

Sobre o início de seu relacionamento com o ator, ela disse: “Nós éramos muito, muito jovens, mas a minha carreira já estava em curso e a dele mudou da noite para o dia. Um dia você é um moleque, bebendo no pub com seus amigos e no dia seguinte é o Homem-Aranha. Eu com certeza vi a vida dele mudar na frente dele. Mas ele lidou de forma verdadeiramente bela com isso tudo”.

Já sobre a passagem do tempo, ela disse que ainda se vê como jovem: “Eu me sinto sempre no ensino médio. E, olha só, nunca fiz o ensino médio (...) Tem sido estimulante. E também meio assustador, porque, tipo, eu espero que as pessoas me aceitem pela idade que tenho, que talvez eu esteja mais velha, porque tenho amigos com filhos, ou tendo filhos”.

“Eu não necessariamente quero filhos e ter que lidar com isso tudo. Mas qual é o meu futuro? Eu vou ser uma pessoa pública a vida toda?”. Ela concluiu dizendo: “Tenho sentimentos complicados em relação a filhos e fama e uma vida pública, tendo sido uma atriz mirim. Já vimos vários casos de como isso pode ser prejudicial”.

O relacionamento entre Zendaya e Holland começou em 2017, nos bastidores de 'Homem-Aranha: De Volta ao Lar' (2017), mas eles tornaram público o romance apenas em setembro de 2021.