Apaixonados! Tom Holland abre o jogo e fala sobre relacionamento com Zendaya

O ator inglês Tom Holland quebrou seu silêncio em relação ao seu namoro com a atriz Zendaya, os dois são colegas de elenco na franquia ‘Homem-Aranha’ e começaram o romance nos bastidores dos filmes da Marvel e levam um relacionamento super discreto fora dos holofotes.

Em nova entrevista o astro falou de seu relacionamento com Zendaya em entrevista ao site Unilad, Sem mencionar Zendaya nominalmente, Holland disse que conquistou sua namorada ao fazer uso de suas habilidades como carpinteiro.

“Eu consertei a porta da minha namorada bem no início do nosso relacionamento”, disse Holland. “Eu estava de boa na casa dela e a porta estava quebrada. Aí eu falei, ‘vou arrumar essa porta para você’. Aí estamos apaixonados”.

Em uma entrevista o ator também falou sobre a dificuldade de manter o relacionamento longe dos holofotes: "Uma das desvantagens de nossa fama é que a privacidade não está mais sob nosso controle, e um momento que você acha que é entre duas pessoas que se amam muito, agora é um momento compartilhado com o mundo inteiro", disse.

Ainda segundo Tom, fazer um filme com Zendaya em que os personagens estão apaixonados um pelo outro também ajudou a engatar a relação dos dois fora da tela. “Jogo longo, provavelmente fazer um filme com o outro definitivamente ajuda quando os personagens que vocês estão interpretando estão se apaixonando. Você pode confundir um pouco as linhas”, acrescentou, insinuando como os dois teriam se apaixonado durante as gravações.

Tom Holland revela estar sóbrio há mais de um ano

Em maio, o ator fez uma revelação inspiradora durante uma entrevista para a revista Entertainment Week, o ator Tom Holland revelou que está há um ano e quatro meses sóbrio.

O artista não revelou a substância que usava, mas aproveitou para falar sobre os desafios de viver um jovem com problemas de socialização e saúde mental abalada no seriado The Crowded Room. De acordo com ele, o personagem fez com que ele refletisse sobre si mesmo.