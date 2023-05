Tom Holland revela estar sóbrio há mais de um ano

Ator britânico Tom Holland faz revelação chocante sobre luta contra o vício

Durante uma entrevista para a revista Entertainment Week, o ator britânico Tom Holland (26) revelou que está há um ano e quatro meses sóbrio. O artista não revelou a substância que usava, mas aproveitou para falar sobre os desafios de viver um jovem com problemas de socialização e saúde mental abalada no seriado The Crowded Room. De acordo com ele, o personagem fez com que ele refletisse sobre si mesmo.

“Aprender sobre saúde mental e o poder dela, e falar com psiquiatras sobre as lutas [dos personagens] Danny e Billy, tem sido algo muito informativo para minha própria vida”, revelou Tom, que desde 2021 vive um relacionamento assumido com a atriz Zendaya, famosa por ser protagonista de séries como Euphoria.

Sem dar muitos detalhes sobre a substância que tem evitado usar, o ator britânico nascido em Kingston upon Thames destacou que vem conseguindo “reconhecer gatilhos” e coisas que o estressam ligados ao vício, como por exemplo as redes sociais. Ele ainda aproveitou para falar como encontrou dificuldades para sair do personagem da série após as gravações.

"Eu estava me vendo nele, mas na minha vida pessoal. Lembro-me de ter um pequeno colapso em casa e pensar: 'Vou raspar minha cabeça. Preciso raspar minha cabeça porque preciso me livrar desse personagem.' E, obviamente, estávamos no meio das filmagens, então decidi não fazer isso… Foi algo diferente de tudo que já experimentei antes”, comentou.

Assim, Tom espera que os espectadores da produção “tenham mais respeito e mais empatia com quem está passando por problemas de saúde mental". "Espero que as pessoas se sintam informadas sobre os poderes da saúde mental, as dificuldades [e] nossas incríveis habilidades para sobreviver”, revelou. A série The Crowded Room, estrelada por Tom Holland, pode ser vista no Apple TV+.