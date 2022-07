Tom Holland e Zendaya procuram um novo apartamento no Brooklyn

Tom Holland e Zendaya visitam apartamento triplex de quase R$ 28 milhões no Brooklyn, em Nova York

CARAS Digital Publicado em 08/07/2022, às 13h01

O ator Tom Holland (26) e a atriz Zendaya (25) podem ir morar juntos em breve! De acordo com a imprensa internacional, os dois estão olhando por um apartamento na região do Brooklyn, em Nova York, e já foram visitar um triplex luxuoso na região.

Segundo o site NY Post, eles conheceram um triplex avaliado em US$ 5,35 milhões, que é cerca de R$ 28 milhões. O local tem cinco quartos, 408 metros quadrados, seis banheiros, lavabo e cozinha ampla.

Vale lembrar que Zendaya já mora no Brooklyn, enquanto Tom vive no Upper West Side. Os dois vivem um romance discreto e se conheceram quando atuaram juntos no filme Homem-Aranha: De Volta ao Lar, de 2017.

Veja as fotos do apartamento triplex que foi visitado por Zendaya e Tom Holland:

Fotos: Reprodução / Realtor