Drew Barrymore revela como é a cozinha simples de sua casa

Famosa desde a infância, a atriz Drew Barrymore revelou que não possui uma cozinha luxuosa em sua casa e se destaca pela simplicidade

A atriz Drew Barrymore é uma das atrizes mais famosas de Hollywood, mas mostrou que leva uma vida simples e modesta em sua casa. Ela é conhecida desde a infância e é sucesso no cinema e na TV, mas ela revelou que prefere uma decoração sem luxos em sua casa ao mostrar como é a sua cozinha.

Em vídeos nas redes sociais, a artista apareceu na cozinha de sua casa e a decoração do espaço roubou a cena. Ela revelou que possui um fogão vintage de quatro bocas, a bancada é de madeira e os armários são simples. Além disso, a loira também deixou à mostra sua estante de tempos e o suporte para pendurar as facas acima do fogão.

Nas redes sociais, os internautas reagiram à simplicidade da cozinha. “Eu jamais imaginaria sua cozinha assim, parece a cozinha de uma pessoa normal”, disse um fã. “Uma cozinha de verdade”, disse outro. “O seu fogão é tão humilde e limpinho”, afirmou mais um.

Drew Barrymore diz que nunca fez plástica

No auge dos seus 47 anos de idade, a atriz Drew Barrymore contou no "The Drewy Barrymore Show", durante uma conversa com Jamie Lee Curtis, como ela lida com o passar dos anos. Ela ainda revelou que nunca fez e nem pretende fazer nenhuma intervenção cirúrgica.

A artista ainda garantiu que pretende envelhecer naturalmente."Eu nunca mexi no meu rosto e não quero lutar contra a natutreza. Estou criando duas filhas e nós crescemos em uma indústria que sonha em beber da fonte da juventude, mas eu nunca entrei nessa", disse a atriz.

Já em fevereiro do ano passado, a atriz pautou o assunto em seu programa e revelou que nunca fez nenhum procedimento estético por medo de se tornar um hábito rotineiro. "Eu me conheço. Sou uma pessoa altamente viciante. Eu tomo a primeira injeção e ficarei parecida com Jocelyn Wildenstein na sexta-feira" [...]. "Vamos envelhecer, as coisas vão piorar e está tudo bem, faz parte da vida", finalizou.