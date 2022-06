Drew Barrymore resgata cenas de bastidores de 'E.T.' para celebrar o aniversário do filme

'E.T. O Extraterrestre' completa 40 anos e Drew Barrymore relembra cenas de bastidores

CARAS Digital Publicado em 13/06/2022, às 14h37

Em 1982, foi lançado o filme E.T. O Extraterrestre! Portanto, neste ano, ele está completando 40 anos de sua existência.

Com isso em mente, Drew Barrymore (47) decidiu homenagear o longa, que foi o segundo trabalho que fez na vida.

No Instagram, a atriz norte-americana publicou uma sequência de cliques feitos durante as gravações.

Nas imagens, é possível ver o elenco e produtores durante momentos descontraídos nos bastidores do filme.

“Behind The Scenes of E.T. Happy 40th Anniversary”, escreveu a ruiva na legenda. O que quer dizer: “Por trás das cenas de E.T. Feliz aniversário de 40 anos”.

Os fãs da artista -e do longa- lotaram a postagem de comentários animados. “Lendário”, “eu amei esse filme”, “você é minha ídola desde essa época", “é de tirar o fôlego” e “esse filme foi especial para muita gente”, disseram.

Confira os registros de bastidores de E.T. que Drew Barrymore publicou para celebrar os 40 anos do filme: