Sandy exibe foto de sua marmita do dia: ‘P.F. saudável’

A cantora Sandy levou marmita para comer durante viagem de carro e mostrou a foto do pote nas redes sociais. Saiba o que ela almoçou!

A cantora Sandy agitou as redes sociais ao mostrar novamente a sua marmita para comer dentro do carro durante uma viagem. Nesta sexta-feira, 26, ela exibiu uma foto do seu pote de comida com alimentos saudáveis.

A marmita de Sandy contou com arroz, frango, legumes cozidos, tomates assados e batata frita. “Minha vida no carro. Mais um P.F. saudável para, quem sabe, inspirar o almoço de vocês”, afirmou.

Esta não foi a primeira vez que ela mostrou a sua marmita. Há poucas semanas, a estrela viralizou ao exibir a foto de sua refeição dentro do carro e surpreendeu os fãs. Com isso, ela reagiu em uma entrevista. "Esses momentos são predominantes na minha vida, porque sou muito mais pessoa [física] do que artista. Sou roots para caramba, minha vida é zero glamour. O glamour é só quando a gente se arruma assim bonitinho para uma pré-estreia (risos)!", disse ela em entrevista na RedeTV!.

Além de mostrar o seu almoço, ela também registrou sua bolsa de maquiagens com vários produtos de beleza e pincéis.

Sandy mostra foto de sua marmita do dia

Sandy mostra foto de sua bolsa de maquiagens

Sandy nega reencontro do elenco da série Sandy & Junior

A cantora Sandy reagiu aos rumores de que poderia acontecer um reencontro do elenco do seriado Sandy & Junior. Nesta semana, o projeto completou 25 anos da estreia e os fãs aqueceram os boatos de que poderia acontecer algum reencontro especial para celebrar o sucesso da série. Porém, a artista disse que não existe nada definido.

Em entrevista no canal Fala, Leonardo!, Sandy contou que não foi consultada para fazer nenhum projeto relacionado com o seriado atualmente. “Teve um papo um tempo atrás, mas não foi para a frente. Agora eles estão se movimento e estou achando que estão deixando para falar comigo e com meu irmão por último. Só pode ser. O Paulinho também postou alguma coisa e eu pensei: ‘O que o Paulinho tá de graça?’. Mas eu não estou sabendo ainda não”, disse ela.

Inclusive, a artista disse que não sabe se poderia participar de algum projeto com o elenco. “Tem que ver se encaixaria na minha agenda. Eu tenho todo um planejamento na minha carreira, então não criem expectativas. Se tivesse algum documentário, alguma coisa que fosse simples de fazer, eu iria adorar. Mas realmente, não me consultaram”, afirmou.