Novo documentário relembra o namoro de Ayrton Senna e Xuxa

Globoplay lança a série documentário ‘Senna Por Ayrton’ na próxima semana, que conta com lembranças de como foi o namoro de Ayrton Senna e Xuxa

A história do piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna será relembrada na série documental Senna Por Ayrton, que será lançada no Globoplay no dia 1º de maio, data que marca os 30 anos da morte dele. Em um trecho, o projeto relembra o namoro de Xuxa Meneghel e Ayrton, que ficaram juntos no final da década de 1980.

O novo documentário foi produzido de um jeito diferente. O projeto conta apenas com imagens de pesquisa feita em gravações antigas da Globo e de outros veículos de comunicação, sem ter novas entrevistas. O objetivo é contar a trajetória dele em primeira pessoa, com o olhar dele em gravações do passado.

A história de Senna e Xuxa é retratado no segundo episódio, que traz trechos de entrevistas deles quando estavam juntos. "Começou aquela especulação de que o meu namoro com a Xuxa era promocional, que era uma jogada. Isso, inclusive, foi uma falta de respeito muito grande com ela. É lógico que é um relacionamento muito difícil devido à profissão que ela tem e a minha profissão, viagens demais. Entre todas as dificuldades, o carinho, a afinidade e o sentimento prevaleceram. E a gente está muito bem", disse ele na época.

No trecho de Xuxa, ela relembrou a separação deles nos anos 1990. "A gente se falava muito mais por telefone do que se via. E aí começou a ficar apertado, até um dia que não deu mais", afirmou ela.

Senna morreu em 1994 durante o acidente em uma corrida de F1.

A série documental estará disponível para assinantes do Globoplay. O material tem direção de Rafael Pirrho e Rafael Timóteo, que também assinam o roteiro ao lado de Camila Côrtes e José Emílio Aguiar.

Xuxa revela motivo do término com Ayrton Senna

A cantora e apresentadora Xuxa Meneghel participou do podcast de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme e fez revelações fortes sobre sua vida. Ao longo do bate-papo, a famosa falou sobre o relacionamento que teve com Ayrton Senna.

Após viver um namoro traumatizante com Pelé, marcado por traições, Xuxa se envolveu com o piloto de Fórmula 1, falecido em 1994. Segundo a eterna Rainha dos Baixinhos, Ayrton a fez se descobrir como mulher.

A artista, então, contou que Marlene Mattos, sua ex-empresária, fez-lhe uma imposição. "Ela disse para mim: ‘você tem de escolher entre a sua profissão ou o seu amor. Porque se ele entrar por essa porta, eu saio pela outra’. E daí vocês já sabem qual foi a minha escolha. Eu imaginei que lá na frente encontraria ele, não estaria mais com a Marlene e a gente ficaria juntos. Mas não sei se estaria com ele ou se ele estaria vivo. Fico no que tenho hoje", explicou. Confira!