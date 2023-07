Xuxa revela que Marlene Mattos impôs término com Ayrton Senna: 'Profissão ou amor'

Após viver grande amor com Ayrton Senna, Xuxa revela que Marlene Mattos interferiu para relacionamento acabar

A apresentadora Xuxa Meneghel participou do podcast de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme e fez revelações fortes sobre sua vida. Além de ter falado sobre a perda da virgindade e amizade com Angélica e Eliana, a famosa falou sobre o relacionamento que teve com Ayrton Senna.

Após viver um namoro traumatizante com Pelé, marcado por traições, Xuxa se envolveu com o piloto de Fórmula 1, falecido em 1994. Segundo a eterna Rainha dos Baixinhos, Ayrton a fez se descobrir como mulher.

“E o Ayrton tentava me tirar desses traumas. Ficamos dois anos juntos e, depois que nos separamos, ainda continuávamos nos encontrando, com hora marcada e tudo. Mas, depois que ele começou a namorar a Adriane Galisteu, ele foi muito fiel. E depois veio a fatalidade”, contou.

A apresentadora comentou que não deu tanto valor à relação na época. “Fui uma pessoa apaixonada por ele, mas que não ligava, não valorizava o que ele fazia. Eu não valorizei o que ele tinha para me dar. Ele me oferecia muita coisa, dizia que estava apaixonado por mim e eu não dava muito valor”, falou.

Xuxa então revelou o motivo do relacionamento ter chegado ao fim. A artista contou que Marlene Mattos, sua ex-empresária, fez-lhe uma imposição. “Ela disse para mim: ‘você tem de escolher entre a sua profissão ou o seu amor. Porque se ele entrar por essa porta, eu saio pela outra’. E daí vocês já sabem qual foi a minha escolha. Eu imaginei que lá na frente encontraria ele, não estaria mais com a Marlene e a gente ficaria juntos. Mas não sei se estaria com ele ou se ele estaria vivo. Fico no que tenho hoje”, explicou.

Xuxa revela frase de Marlene Mattos que a marcou no documentário: 'Me chocou'

A apresentadora Xuxa Meneghel falou no programa Fantástico, da Globo, sobre o documentário do Globoplay que mostra momentos de sua vida e carreira e será lançado ainda neste mês de julho. Na atração, ela contou o que os fãs podem esperar do projeto e exibiu momentos marcantes, como o seu reencontro com Marlene Mattos.

No trecho com Marlene, a conversa delas é forte e sincera. A diretora de TV conta que elas ficaram 19 anos como parcerias na carreira e estão há 19 anos sem contato. Além disso, Mattos faz uma declaração sobre sua trajetória com Xuxa. “Eu acertei muito mais do que errei. O mundo não é o que você quer que seja, a gente tem que agir, às vezes de forma realística. Você diz que era uma marionete na minha mão e eu usava você para fazer outras pessoas de marionete. É assim”, declarou.

Então, Xuxa comentou sobre como foi o reencontro delas. “Mexeu numa caixinha que, não é que eu não queria mexer, eu tive que passar por isso. Isso para mim me chocou, ela dizer: 'eu faria tudo de novo'. É uma frase que marcou o documentário demais”, afirmou. Leia mais aqui.