Xuxa relembra experiência negativa ao perder virgindade e entrega presente íntimo de Angélica e Eliana

A apresentadora Xuxa Meneghel participou do podcast 'Quem Pode, Pod', e revelou detalhes de sua intimidade

Xuxa Meneghel participou nesta terça-feira, 11, do podcast Quem Pode, Pod, de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, e durante a entrevista a apresentadora deu detalhes sobre quando perdeu a virgindade e também sobre um presente que ganhou de Angélica e Eliana no seu aniversário.

As loiras criaram um grupo no WhatsApp, e ela confessou que as mensagens que elas enviam no aplicativo deveriam ser censuradas. "Esse grupo deveria ser censurado porque só eu que mando todas as coisas, e às vezes elas não falam nada. Eu fico 'que grupo mais chato', e elas começam a mandar umas coisas. Tudo que você possa imaginar é censurado", contou.

Depois, Xuxa revelou que ganhou um vibrador de presente de aniversário de Angélica e Eliana. "Meu presente de aniversário, ganhei das duas. Encheram de fotinhas e me deram um vibrador. Um modelo que eu não conhecia, tem um sugador e um outro lado que é outra coisa... não sei se sou mais acostumada com o meu antigo, que eu gosto mais, que é só um sugador. Eu tenho vários tipos, para deixar em lugares diferentes. Na casa do Juno, na minha casa, em Angra...", revelou.

Ela ainda aproveitou para opinar sobre as críticas que Angélica recebeu ao sugerir que os filhos presenteassem suas mães com vibradores durante o Dia das Mães. "Eu acho um absurdo a hipocrisia de acharem que as mulheres não podem falar sobre esse assunto, já que o homem fala tão descaradamente na frente de um amiguinho que se masturba. Como às vezes a gente não tem uma mão amiga, às vezes tem unha que machuca, o vibrador é nossa mão amiga. Antes da gente amar alguém, a gente tem que se amar. Como a gente vai se dar para alguém se a gente não se conhece?", refletiu.

Perda da virgindade

Durante a entrevista, Meneghel confessou que demorou para explorar sua sexualidade e contou que perdeu a virgindade entre os 17 e 18 anos. A apresentadora ainda relembrou algumas situações que passou na época que trabalhava com modelo por ser virgem.

"Descobri no chuveirinho, quando fui me lavar. Achei bacana. Perdi a virgindade com 17 para 18 anos. Eu queria deixar de ser virgem porque comecei como modelo aos 16 anos e tinha apelido, as modelos não falavam alguns assuntos por eu ser virgem, e era muito chato. Eu chegava em casa chorando, falava para a minha mãe que eu queria deixar de ser virgem. Ela falava 'calma, vai ser no momento certo'. E não era o momento certo. Uma vez eu fiquei pelada na frente de um cara e falei 'vamos!', ele disse 'você é virgem, né?! Não, não'", contou.

Em seguida, Xuxa confessou que o fato de ser virgem refletia em seu trabalho. "Me atrapalhava ser virgem. Eu era conhecida como um símbolo sexual e era virgem. Era uma situação que não era agradável ficar naquela posição. Fora que eu não me conhecia. É ruim na fotografia fazer cara de tesão ou de sexy se você não sabe o que é isso", desabafou.

Por fim, ela ainda contou que sua primeira vez não foi especial. "Eu queria logo [perder a virgindade]... foi esquisito, não foi bacana. Foi no meu carro, uma situação muito ruim. Depois, eu conheci o Pelé, e toda a minha descoberta foi com ele. Eu forcei a barra com esse meu namoradinho e foi ruim, hoje eu sei", completou.

Confira a entrevista: