Famosas defendem Angélica após polêmica com presente de Dia das Mães: "Delicioso"

Famosas defendem Angélica; apresentadora se envolveu em uma confusão com sugestão de presente inusitado

Amigas famosas saíram em defesa de Angélica após a loira fazer uma sugestão ousada de presente para o Dia das Mães. Em um vídeo nas redes sociais, ela deu uma dica inusitada para os fãs.

"Já pensou em dar vibrações de bem-estar para a sua mãe? Mas não apenas as que vão no abraço apertado ou num cartão bonitinho", disse ela. A global então sugeriu que filhos presenteiem suas mães com um vibrador.

A postura ousada rendeu críticas de fãs conservadores. "Há muito tempo não vejo algo tão desnecessário e ridículo", comentou um. "Colocar mãe no meio disso?", disse outro. "Esse tipo de “presente” passa longe do que realmente representa o dia das mães. Totalmente sem noção", disse outro.

Só que algumas famosas defenderam a apresentadora. "É um presentaço", disse a cantora Fafá de Belém. "Presente de milhões, boa dica", disse Dany Bananinha. "Delícia de presente", afirmou a atriz Helena Fernandes.

Angélica fala sobre a adolescência dos filhos

Mãe de dos adolescentes Joaquim, de 17 anos, e Benício, de 15 anos, Angélica contou que aprendeu a este período da vida com os filhos. Isso porque ela é famosa desde criança e sempre teve responsabilidades de adulto durante a adolescência.

“Eu não tive tempo, e minha cabeça estava em outro lugar também. Dos 14 aos 22 anos foi o auge de tudo: eu fazia dois programas de televisão, fazia show todo fim de semana, gravei 20 longplays... Não parei. Quando vi, já tinha 20 e poucos anos. Então estou aprendendo com eles [os filhos]. A gente sempre teve muito diálogo, eles são honestos, abertos, sabem que têm sempre muito apoio aqui. A coisa até que flui bem. Mas eu fico acordada esperando, aquelas coisas. É um estresse que eu não conhecia”, contou ela na revista Marie Claire.