Filho de Angélica e Luciano Huck, Benício curte tarde na praia com os amigos

Filho de Angélica e Luciano Huck, Benício Huck rouba a cena durante passeio na praia no Rio de Janeiro

Nesta terça-feira, 2, o filho do meio de Angélica e Luciano Huck, Benício Huck, de 15 anos, aproveitou a tarde de folga para curtir um passeio em uma praia no Rio de Janeiro. Acompanhando de um amigo, o rapaz foi visto circulando nos arredores de um quiosque.

Para o passeio, ele usou um look descontraído, com bermuda azul, camiseta preta e chinelo confortável.

Em novembro de 2022, Benício completou 15 anos de vida e ganhou uma homenagem do papai coruja. No Instagram, Luciano compartilhou um vídeo ao lado do herdeiro e não poupou elogios para o filho."E la se vão 15 anos. Qdo nasce um segundo filho, a experiência do primeiro traz uma sensação que vc ja sabe como é, que tudo ira se repetir. Doce ilusão. Nada se repete. Uma completa nova descoberta, da jornada mais gratificante da vida que é formar uma família", escreveu.

Continuou na sequência. "E na nossa o Benício é a gargalhada contagiante, personalidade forte, cheio de opiniões, fiel, parceiro, corajoso mas não destemido, inteligente e a melhor companhia do mundo. Feliz aniversário. Te amo, Beni", declarou na legenda.

Vale lembrar que Angélica e Luciano também são pais de Joaquim (18) e Eva (10).

Fotos: Fabricio Pioyani / AgNews

Angélica fala sobre a adolescência dos filhos

Mãe de dos adolescentes Joaquim, de 17 anos, e Benício, de 15 anos, Angélica contou que aprendeu a este período da vida com os filhos. Isso porque ela é famosa desde criança e sempre teve responsabilidades de adulto durante a adolescência.

“Eu não tive tempo, e minha cabeça estava em outro lugar também. Dos 14 aos 22 anos foi o auge de tudo: eu fazia dois programas de televisão, fazia show todo fim de semana, gravei 20 longplays... Não parei. Quando vi, já tinha 20 e poucos anos. Então estou aprendendo com eles [os filhos]. A gente sempre teve muito diálogo, eles são honestos, abertos, sabem que têm sempre muito apoio aqui. A coisa até que flui bem. Mas eu fico acordada esperando, aquelas coisas. É um estresse que eu não conhecia”, contou ela na revista Marie Claire.