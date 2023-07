Por onde anda Marlene Mattos? Após afastamento de Xuxa, diretora trocou de ofício

Após rompimento com Xuxa e programas fracassados, Marlene Mattos passou a comandar um hotel fazenda em Sergipe

Marlene Mattos (73) teve sua parceria com Xuxa Meneghel (60) encerrada em 2002, quando ambas dividiram o programa Planeta Xuxa. Com o afastamento da apresentadora, a diretora perdeu grande parte de seu prestígio. Ela passou por outros programas e emissoras, até que em 2016 trocou de ofício e foi comandar um hotel fazenda em Sergipe.

Quando se afastou de Xuxa, Marlene Mattos ocupava o cargo de diretora de núcleo na Globo e também era responsável pela direção de atrações como o Mais Você e o Jovens Tardes, apresentado também aos finais de semana. Ela deixou a emissora em 2004 e foi contratada pela Band, onde se tornou diretora artística. Entretanto, a parceria durou 10 meses, já que a derrota do Caixa Preta, comandado por Preta Gil, provocou o fim de sua curta trajetória no local.

Já em 2005, ela dirigiu o programa infantil Os Amigos Vegetais, mas também não obteve sucesso. Após quatro anos, Marlene foi para o SBT dirigir o Show da Gente, atração comandada por Netinho de Paula. Dez meses depois, o programa também acabou após o cantor se candidatar ao Senado. Ela tentou realizar outros projetos em plataformas digitais, mas não foram bem sucedidos.