Desconfianças, suposto romance e abusos: por que Xuxa rompeu com Marlene Mattos?

Por que Xuxa rompeu com Marlene Mattos? Em 2018, apresentadora contou sua versão para a CARAS Argentina

A relação da apresentadora Xuxa Meneghel e sua ex-diretora Marlene Mattos voltaram aos holofotes nesta segunda-feira, 10, após a exibição de trechos inéditos do reencontro entre as duas que vai fazer parte de um documentário do Globoplay.

Isso porque muitos fãs estranharam a postura da profissional, que parecia disposta a rebater comentários realizados pela apresentadora. Nos últimos tempos, a loira tem se posicionado com firmeza sobre o seu passado e criticado alguns comportamentos de pessoas no seu entorno.

Em 2018, Xuxa Meneghel deu uma longa entrevista para a edição argentina de CARAS. Na ocasião, ela esclareceu detalhes sobre a relação entre as duas. A artista chegou a afirmar que nunca foi informada em detalhes sobre o quanto ganhava no auge de sua carreira.

"Eu nunca soube o que ganhava ou quanto meu show lucrava. Eu fui tão inocente que me roubaram muito (...) Eu posso dizer que trabalhei na Argentina, nos EUA, na Espanha e, depois de um curto período de tempo, a única coisa que encontrei foram dívidas. Eu nunca soube o quanto ganhei na Argentina. Eu nunca soube o que o canal me pagou e nunca perguntei", disparou ela.

Questionada se suas finanças eram controladas por Marlene Mattos, ela foi assertiva. "Sim, eu não tinha uma única conta-corrente. Deixava tudo nas mãos de outras pessoas. Eu nunca fiz nada para ganhar mais dinheiro porque jamais me interessei", contou ela.

Na entrevista, Xuxa Meneghel ainda disse que se sentiu "usada" e "abusada". "Eu amava muito a Marlene, eu a amava e colocava meu amor e meu respeito por ela na frente de qualquer coisa", decretou.

No momento mais sincero, ela também esclareceu que o envolvimento entre as duas foi puramente profissional. "O ruim é que as pessoas que começam a trabalhar comigo, vendo que eu não vou atrás do dinheiro, sentem que são responsáveis ​​pelo que sou. Eles não valorizam o que eu sou, eles não me respeitam... eles sentem que o que eu posso ser ou provocar para o meu público é uma responsabilidade e uma conquista deles. E o que eles não sabem é que meu único capital sou eu. Todos aqueles que trabalharam comigo acreditam que são eles que têm esse capital e êxito. Isso eu também aprendi a observar através do tempo e do crescimento pessoal", disse.

Ela então negou que tinha qualquer interesse em Marlene Mattos. “Se eu tivesse me apaixonado por Marlene ou outra mulher, eu teria dito, porque teria me expressado através do meu corpo, meu rosto, meus olhos…”, decretou ela que também revelou mágoa com boatos. "Uma vez disseram que eu abusava das paquitas. Tudo mentira! Eu acho que essas coisas foram ditas porque naquela época, nos anos 90, eu não estava com nenhum homem. E se eu não estava com nenhum homem era porque Marlene não me deixava”, lembrou.

Longa parceria

Xuxa Meneghel e Marlene Mattos viveram uma longa parceria de quase duas décadas. A empresária foi responsável por alguns dos maiores sucessos da Rainha dos Baixinhos, incluindo os programas Xou da Xuxa, Xuxa Park e Planeta Xuxa. As duas romperam relações na virada para os anos 2000 e ficaram quase vinte anos sem qualquer contato.

O reencontro entre as duas será exibido em Xuxa, o documentário, produção dirigida por Pedro Bial que estreia nesta quinta-feira, 13. Trechos inéditos do reencontro foram exibidos pelo Fantástico neste domingo e geraram muita repercussão.