Grávida do seu primeiro filho, Iza recebe presentes do namorado

'Fazer de tudo para estar presente', Iza compartilhou presentes enviados por Yuri Limi, junto de uma carta, nas suas redes sociais nesta sexta, 26

Iza apareceu nas suas redes sociais, nesta sexta-feira, 26, para compartilhar uma foto, mostrando os presentes que recebeu do seu namorado, Yuri Lima. Esperando seu primeiro filho com o jogador de futebol, a cantora revelou ter recebido flores e chocolate do atleta do Mirassol, que está realizando uma viagem.

O jogador também enviou um recadinho para a sua amada, que dizia: "Mesmo longe, vou fazer de tudo para estar presente (e vai ser por pouco tempo, me espera). Te amo, gostosa", escreveu apaixonado.

Foto: Reprodução / Instagram

Vale lembrar que o romance da cantora com Yuri Lima começou de uma forma bem moderna. Isso porque o jogador de futebol chamou a atenção da voz de ‘Dona de Mim’ através das redes sociais. O anúncio da gravidez aconteceu nesta quarta-feira, 10, e empolgou fãs do casal, que estão juntos há pouco mais de um ano.

Em entrevista ao portal LeoDias, em agosto do ano passado, a cantora contou que conheceu o jogador no Instagram, poucos depois de ter se separado do produtor musical Sérgio Santos, com quem foi casada por quatro anos. Na conversa, ela explicou que estava vendo as mensagens em seu direct e viu uma de Yuri que chamou sua atenção; saiba mais detalhes.

Iza relata mudanças no início da primeira gravidez

Mamãe de primeira viagem, a artista tem dividido com os fãs detalhes de sua rotina no início da gestação. Na noite de quinta-feira, 25, após um dia longo de trabalho, Iza contou ao público as primeiras mudanças em seu corpo. Através dos stories de seu Instagram, a dona do hit 'Talismã' explicou que tem sentido um pouco de enjoo, mas acredita que em breve passará.

"Tô aqui grávida, com sono, um pouquinho de enjoo, só um pouquinho, acho que tá passando, não quero falar nem em voz alta, mas acho. Pouquinho de acne gestacional, babado viu? Mas estou bem!", afirmou a cantora. Logo em seguida, ela surgiu em frente a um espelho e encantou ao mostrar a barriguinha. "Está maior do que a última vez que vocês viram na live", comentou ela.