Neymar Jr. abre exceção e revela doações para gaúchos: 'Incentivar'

Mostrou! Neymar Jr. abre exceção e resolve mostrar seu avião cheio de doações para o Rio Grande do Sul para inspirar outras pessoas a fazerem o bem

O jogador Neymar Jr. resolveu abrir uma exceção e mostrar um pouco do que fez ajudar o Rio Grande do Sul após as fortes chuvas que alagaram várias cidades do estado. Nesta terça-feira, 07, o craque postou em um sua rede social as imagens do que decidiu fazer para auxiliar os gaúchos.

Deixando claro que não gosta de ficar mostrando suas boas ações, mas que está fazendo isso para inspirar outras pessoas a ajudarem também, o atleta exibiu seu avião e vários mantimentos sendo levados pela sua equipe. O famoso então agradeceu a todos os envolvidos.

"Momento delicado que o nosso Brasil está passando e ajudar NUNCA é demais, independente da sua condição financeira, o que importa é o que você carrega no coração. Não gosto e não curto postar tudo que faço ou ajudo, porque quem faz... faz pelo coração e não por engajamento", começou esclarecendo.

"Então, este post é pra incentivar ainda mais as pessoas a ajudarem. Desde já agradeço aos pilotos das minhas aeronaves e todas as pessoas envolvidas. Tô aqui de longe orando pra que tudo volte ao normal… meu Pai @neymarpai_ está cuidando e dando todo auxílio possível", contou sobre seu pai estar encarregado.

Vários outros famosos estão envolvidos na causa e movimentando seus fãs para ajudarem também. Virginia Fonseca além de ter feito diversas doações em dinheiro, ela ainda se juntou com Poliana Rocha para darem todas as roupas que seriam vendidas em seu bazar beneficente.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Neymar Jr (@neymarjr)

Médica, campeã do BBB 23 Amanda Meirelles vai para o Rio Grande do Sul

A campeã do BBB 23, a médica Amanda Meirelles, tomou uma decisão importante nos últimos dias para ajudar o Rio Grande do Sul. Ao ver a situação depois das catástrofes no estado, a ex-BBB resolveu ir até o estado colaborar com seu trabalho como doutora.

Em sua rede social, a profissional da saúde contou nesta segunda-feira, 06, que ainda não tinha ido por não saber como chegar até lá, visto as condições do território que ficou cheio de água. Agora, ela poderá ir e falou que está levando com ela vários medicamentos. Veja mais aqui.