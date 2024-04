Grávida, relembre a história de IZA e Yuri Lima; casal se conheceu online

IZA e Yuri Lima estão juntos desde janeiro de 2023 e agora, depois de pouco mais de 1 anos juntos, esperam o primeiro filho, fruto do relacionamento

Grávida do seu primeiro filho, o romance da cantora IZA com Yuri Lima começou de uma forma bem moderna. Isso porque o jogador de futebol chamou a atenção da voz de ‘Dona de Mim’ através das redes sociais. O anúncio da gravidez aconteceu nesta quarta-feira, 10, e empolgou fãs do casal, que estão juntos há pouco mais de um ano. Vem relembrar como o casal se conheceu:

Em entrevista ao portal LeoDias, em agosto do ano passado, a cantora contou que conheceu o jogador no Instagram, poucos depois de ter se separado do produtor musical Sérgio Santos, com quem foi casada por 4 anos. Ela contou que estava vendo as mensagens em seu direct e viu uma de Yuri, que parecia ser uma pessoa misteriosa e discreta.

A artista então respondeu ao atleta, que disse que "já estava se iludindo" com a mensagem da "crush". Ela gostou da resposta e os dois passaram a conversar diariamente, até que decidiram começar a namorar.

Os boatos de que o jogador de futebol e a cantora estariam se relacionando começaram em janeiro de 2023, após o atleta publicar uma foto ao lado de uma mulher misteriosa. A foto só mostrava a silhueta de ambos, porém a web ficou rapidamente agitada e passou a especular que a mulher em questão seria IZA.

Eles assumiram o relacionamento em janeiro de 2023. O jogador de futebol, de 29 anos, postou a primeira foto com IZA oficialmente o romance, postando algumas fotos abraçadinho com a cantora. A publicação foi feita no Dia dos Namorados americano, 14 de fevereiro. "Dona de mim", escreveu Yuri na legenda da publicação, fazendo referência a um dos grandes sucessos da cantora. Ela respondeu: "Meu".

Iza fala pela primeira vez sobre estar grávida

A cantora confirmou que espera o nascimento do primeiro filho, fruto do namoro com o jogador de futebol Yuri Lima. A novidade foi celebrada por ela em uma entrevista na Revista Glamour de Maio.

Na conversa, ela contou sobre a alegria de se tornar mãe. "Estou em êxtase. Sempre tive o sonho de ser mãe. [...] A gravidez veio no melhor momento possível. A gente sempre falou sobre isso, só não imaginei que fosse agora. Me sinto muito abençoada por ter acontecido naturalmente e dessa forma. Sempre foi um sonho nosso", disse ela. E também contou como revelou ao namorado que eles vão ter um filho.