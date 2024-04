Iza fala pela primeira vez sobre estar grávida: ‘Choramos demais’

A cantora Iza relembra como contou para o namorado, Yuri Lima, sobre gravidez do primeiro filho deles

A cantora Iza está grávida! Nesta quarta-feira, 10, ela confirmou que espera o nascimento do primeiro filho, fruto do namoro com o jogador de futebol Yuri Lima. A novidade foi celebrada por ela em uma entrevista na Revista Glamour de Maio.

Na conversa, ela contou sobre a alegria de se tornar mãe. "Estou em êxtase. Sempre tive o sonho de ser mãe. [...] A gravidez veio no melhor momento possível. A gente sempre falou sobre isso, só não imaginei que fosse agora. Me sinto muito abençoada por ter acontecido naturalmente e dessa forma. Sempre foi um sonho nosso", disse ela.

E também contou como revelou ao namorado que eles vão ter um filho. "Ele abriu a janela do hotel em que estávamos e começou a gritar de alegria. Não consegui filmar, porque estávamos sozinhos, mas, ao mesmo tempo, fico feliz por ter sido num momento só nosso. Choramos demais", afirmou.

Como Iza e Yuri se conheceram?

Iza contou a história de como conheceu Yuri em uma entrevista no programa Fofocalizando, do SBT. Ela contou que eles se conheceram pelas redes sociais.

“Ele me mandou uma mensagem em 2018 elogiando minha figura. Gente educada é um tesão. Eu mandei um emoji para ele e não paramos de nos falar. Hoje estou fazendo até música”, disse ela, que ainda declarou como anda a sua amorosa.

Além disso, a cantora também já garantiu que está apaixonadíssima. “Sentir que estou amando de novo, sentir que estou sendo amada de novo, descobrir o sexo mais uma vez. A energia sexual é uma energia criativa também. Eu estou apaixonada. Estou muito feliz. É muito bom admirar alguém. Quando a gente quer, a gente faz dar certo”, disse ela.

Então, ela completou: “Me apaixonar de novo é necessário. Amar de novo está sendo restaurador, incrível, revolucionário”.