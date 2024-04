Iza e Yuri Lima serão pais pela primeira vez

A cantora Iza e Yuri Lima, jogador do Mirassol, estão à espera do primeiro filho. A informação foi confirmada pela assessoria da artista

A cantora Iza está grávida! Segundo o jornalista Leo Dias, a artista espera seu primeiro filho com o jogador de futebol Yuri Lima.

Durante o programa Fofocalizando, do SBT, desta quarta-feira, 10, o jornalista revelou que soube da notícia no dia 3 de março. Ele entrou em contato com a cantora, que confirmou a informação, contudo pediu para que não fosse divulgada por enquanto. Segundo Leo Dias, Iza entrou em contato com ele nesta última segunda-feira, 9, e revelou que completará três meses de gestação amanhã (11), e autorizou que ele divulgasse a notícia.

A CARAS Digital entrou em contato com a assessoria de imprensa da cantora Iza, que confirmou a gravidez. Na sexta-feira, 12, a artista vai se pronunciar sobre a gestação nas redes sociais. "Oi. Live dia 12/04, sexta-feira, às 15h, aqui no meu perfil. Te vejo aqui, meu Talismã?", postou a famosa nos Stories do Instagram.

Vale lembrar que Iza e Yuri completaram 1 ano de namoro em dezembro do ano passado. Na ocasião, o jogador postou vários registros ao lado da amada e se declarou. "Um ano com você, meu amor! E muito mais quero viver. Obrigado por iluminar tudo ao meu redor. Vem comigo em 2024? Te amo", disse o atleta. "Eu vou contigo pra onde você quiser!!! Você mudou tudo! Te amo!!! Obrigada por me escolher pra dividir a vida com você. Só me apaixono mais!", escreveu a artista nos comentários.

A cantora Iza foi flagrada por seu namorado, o jogador de futebol Yuri Lima, enquanto aproveitava o seu dia de folga. Na foto postada nos Stories do Instagram, o atleta mostrou a artista exibindo toda sua beleza e seu corpo escultural enquanto entrava na piscina.

Para o momento de lazer, ela optou por um biquíni marrom e deixou o cabelo preso. Já Yuri ficou responsável por preparar o churrasco. Ao dividir o flagra, o jogador desenhou um coração. Confira a postagem!