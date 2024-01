Por que Iza saiu de escola de samba? Presidente da Imperatriz revela detalhes

No podcast 'Bulldog Show', Catia Drumond, presidente da Imperatriz Leopoldinense, deu detalhes sobre a saída da cantora Iza da escola

Catia Drumound, atual presidente da escola de samba carioca Imperatriz Leopoldinense, participou do postcast Bulldog Show nesta última terça-feira, 30, e durante a entrevista com os apresentadores Tuka Carvalho e Pierre Carvalho, ela revelou detalhes da saída de Iza da escola. A cantora foi rainha de bateria por 3 anos consecutivos.

"Eu sou uma fã da Iza, gosto muito da Iza, tenho um respeito enorme. Quando eu cheguei como presidente ela já era rainha, permaneceu com a gente em 2022, e quando foi em 2023 a Iza estava com os problemas dela pessoais, é problema de vida, isso acontece", disse a presidente.

Em seguida, Catia ainda explicou que a agenda da artista estava cheia, fazendo com que ela não pudesse estar presente na escola. "A Iza é uma artista top das tops, e a agenda dela não ia casar com a agenda da escola, e em algum determinado momento ela iria precisar estar com a gente, a rainha precisa participar."

"E aí quando você começa a conversar e a data aqui não pode, aqui não pode, então epa, falei 'Iza, não tá legal pra gente como não tá legal pra você… Você tá passando por alguns processos, e de repente você tá fazendo parte da nossa vida, mas a gente não tá conseguindo fazer parte da sua', foi super de boas…", completou.

Iza desfilou pela primeira vez como rainha de bateria da Imperatriz em 2020. Na ocasião, ela mostrou ser pé quente, já que a escola celebrou o título da Série A do Carnaval carioca. Em 2022, a cantora volto à Sapucaí à frente da bateria e viu a agremiação ficar na décima posição do Grupo Especial. Eles apresentaram o enredo "Meninos eu vivi... Onde canta o sabiá, Onde cantam Dalva & Lamartine".

A saída da escola

Em outubro de 2022, a Imperatriz Leopoldinense anunciou a saída de Iza da escola. "O G.R.E.S. Imperatriz Leopoldinense e a Iza informam que a cantora não seguirá como Rainha de Bateria da escola para o Carnaval de 2023."

"A decisão foi tomada devido a incompatibilidade de agenda da Iza com os compromissos da escola. Ambas entendem que a relação de uma das principais representatividades femininas da agremiação carece de uma conexão ainda mais forte com a instituição, os ritmistas e, principalmente, a comunidade, a mais importante força motriz de uma escola de samba e infelizmente, os outros compromissos da cantora no momento não permitem que isso aconteça agora", dizia a nota.