IZA deixa o posto de rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense

Cantora IZA não será rainha de bateria da escola de samba carioca Imperatriz Leopoldinense no Carnaval 2023

CARAS Digital Publicado em 19/10/2022, às 11h58 - Atualizado às 12h43

A cantora IZA (32) não será a rainha de bateria da escola de samba carioca Imperatriz Leopoldinense no Carnaval 2023.

Na terça-feira, 18, a agremiação anunciou que o reinado da artista à frente da bateria chegou ao fim. Em um comunicado divulgado na conta oficial da Imperatriz no Instagram, a escola Grupo Especial do Carnaval afirmou que o rompimento se deve à "incompatibilidade da agenda" da cantora e que a decisão foi em comum acordo.

A Imperatriz irá se reunir com a diretoria para escolher a substituta da artista. "O G.R.E.S. Imperatriz Leopoldinense e a Iza informam que a cantora não seguirá como Rainha de Bateria da escola para o Carnaval de 2023", iniciaram.

"A decisão foi tomada devido à incompatibilidade de agenda da Iza com os compromissos da escola.

Ambas entendem que a relação de uma das principais representatividades femininas da agremiação carece de uma conexão ainda mais forte com a instituição, os ritmistas e, principalmente, a comunidade, a mais importante força motriz de uma escola de samba e infelizmente, os outros compromissos da cantora no momento não permitem que isso aconteça agora. A Imperatriz e Iza agradecem a parceria firmada desde 2020 e desejam sucesso mútuo", dizia o texto.

Nos comentários, os seguidores comentaram sobre a saída de IZA e ressaltaram que em 2021, a artista já não conseguia comparecer a muitos ensaios por conta do trabalho. "@iza é da comunidade, eu acredito que a ausência dela realmente era agenda, só que uma escola quando nomeia uma cantora de renome como ela, deve estar ciente que nem sempre ela poderá estar presente", "Máximo respeito a Iza, mas já estava na hora, a agenda dela já não batia desde os ensaios em 2021... Muito sucesso pra ela e que ela se organize pra voltar", disseram.

Confira o anúncio da Imperatriz Leopoldinense:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Imperatriz Leopoldinense (@imperatrizleopoldinenseoficial)

IZA fala sobre fim do casamento com Sérgio Santos

A cantora IZA participou do podcast Quem Pode, Pod na noite de terça-feira, 18, de Giovanna Ewbank (36) e Fernanda Paes Leme (39) e abriu o coração sobre o fim do casamento com o produtor musical Sérgio Santos. A artista comentou sobre o término, elogiou o ex-marido e negou boatos de que seu EP Três seja sobre a relação. IZA anunciou a separação no último dia 10, após quatro anos de união.

"As pessoas podem achar que uma mensagem tem a ver com a outra. Mas o que acontece é que foram realmente só os desencontros da vida. Eu vivi, durante o meu casamento, os anos mais felizes da minha vida e eu sou muito grata por isso", declarou ela. "Então, não tem o que falar sobre, principalmente em respeito ao Sérgio, que é um homem incrível, que eu admiro muito e é por isso que eu tento não falar muito, porque não é só sobre a minha vida, é sobre a vida de outras pessoas", explicou ela, que durante o bate-papo, também contou que perdeu a virgindade aos 21 anos, além de ter se declarado demissexual.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!