IZA abre o jogo sobre o fim do casamento: ''Os anos mais felizes da minha vida''

Cantora IZA dá detalhes sobre fim da união de quatro anos com o produtor Sérgio Santos e rebate rumores sobre o término

CARAS Digital Publicado em 19/10/2022, às 09h15

A cantora IZA (32) participou do podcast Quem Pode, Pod na noite de terça-feira, 18, Giovanna Ewbank (36) e Fernanda Paes Leme (39) e abriu o coração sobre o fim do casamento com o produtor musical Sergio Santos.

A artista comentou sobre o término, elogiou o ex-marido e negou boatos de que seu EP Três seja sobre a relação. IZA anunciou a separação no último dia 10, após quatro anos de união.

"As pessoas podem achar que uma mensagem tem a ver com a outra. Mas o que acontece é que foram realmente só os desencontros da vida. Eu vivi, durante o meu casamento, os anos mais felizes da minha vida e eu sou muito grata por isso", declarou ela.

"Então, não tem o que falar sobre, principalmente em respeito ao Sérgio, que é um homem incrível, que eu admiro muito e é por isso que eu tento não falar muito, porque não é só sobre a minha vida, é sobre a vida de outras pessoas", explicou ainda.

Durante o bate-papo, a cantora também contou que perdeu a virgindade aos 21 anos, além de ter se declarado demissexual. "Perdi [a virgindade] com 21 anos. Não [foi bom]. Foi uma dor in loco que eu senti. Foi uma dor... você não sabe onde tá doendo, mas tá doendo. Nem sabia o que tinha acontecido. A pessoa que estava comigo era inexperiente, e eu também", disse IZA.

"Sou muito sexual. A energia do sexo é a energia da criação e sou muito criativa. Mas transar é vida, né? E isso foi uma descoberta para mim. Eu comecei entendendo o que eu gostava de fazer. A gente ainda é sexista e machista demais. É tudo uma grande descoberta. Começando com 21 anos foi uma longa caminhada. Transei com pouquíssimas pessoas".

Confira a entrevista de IZA para Gio Ewbank e Fe Paes Leme:

IZA compartilha processo de gravação de 'Três'

Recentemente, a cantora Iza compartilhou os bastidores e o processo de criação do clipe da música “Mole”, uma das 3 faixas do seu novo EP, que ganhou o nome “Três”, lançado no início do mês de setembro. Esse álbum veio acompanhado de um curta-metragem, dirigido pela própria cantora, que está disponível no seu canal do YouTube e que é baseado na vida real, segundo a cantora. Além disso, ela já disse que a ideia do curta surgiu em um momento de relaxamento, enquanto tomava banho.

Na publicação, Iza explica o conceito da música ‘Mole’: “Mole tem essa estética meio engraçada, colorida, cafona, chique, anos 60, Copacabana…A gente queria ter esse contraponto, da realidade, com essa viagem superintensa e chiquérrima.”

