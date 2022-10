Iza compartilha processo de criação de ‘Três’, EP que virou curta-metragem

Iza compartilhou pelas redes sociais o processo de criação de ‘Três’, EP que virou curta-metragem e que fala muito sobre o momento atual vivido pela cantora

CARAS Digital Publicado em 17/10/2022, às 16h23

Nesta segunda-feira, dia 17, a cantora Iza (32), compartilhou o bastidores e o processo de criação do clipe da música “Mole”, uma das 3 faixas do seu novo EP, que ganhou o nome “Três”, lançado no início do mês de setembro. Esse álbum veio acompanhado de um curta-metragem, dirigido pela própria cantora, que está disponível no seu canal do YouTube e que é baseado na vida real, segundo a cantora. Além disso, ela já disse que a ideia do curta surgiu em um momento de relaxamento, enquanto tomava banho.

Na publicação, Iza explica o conceito da música ‘Mole’: “Mole tem essa estética meio engraçada, colorida, cafona, chique, anos 60, Copacabana…A gente queria ter esse contraponto, da realidade, com essa viagem superintensa e chiquérrima.”

Iza termina casamento com produtor Sérgio Santos

Segundo os fãs da cantora, após o anúncio do término do seu relacionamento com o produtor Sérgio Santos, no dia 10 de outubro, foi possível perceber algumas dicas em relação a separação, nas faixas do álbum “Três”. Após o lançamento, das faixas 'Mole', 'Mó Paz’ e ‘Droga’, Iza definiu o projeto como sendo o ‘retrato de diferentes fases das relações amorosas: a individualidade, o apaixonar-se e o desencontro.’

Nas redes sociais, os fãs apontaram os indícios: “Ela falou sobre o fim do relacionamento no projeto Três, a gente que não percebeu”, disse um. “A história contada no EP três acaba tendo um contexto após esse término. Principalmente a transição de ‘Mó Paz’ para ‘Droga’. E provavelmente a IZA estava lidando com a separação, Rock In Rio e cobranças por músicas ao mesmo tempo”, apontou outro.

Na letra da música ‘Droga’, que fala sobre o final de um relacionamento, diz: “E o sintoma é esquecer os vacilos que eu dei, as vezes que briguei com você. Na mente só vai caber os beijos que eu dei, as marcas que deixei.” Estariam os fãs certos sobre as dicas dadas pela cantora antes mesmo do fim desse relacionamento?