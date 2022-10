Iza anuncia o fim do seu casamento com Sérgio Santos

Cerca de quatro anos após o casamento, a cantora Iza revela que se separou de Sérgio Santos: 'Não somos mais um casal'

A cantora Iza revelou que seu casamento com o produtor musical Sérgio Santos chegou ao fim. Nesta segunda-feira, 10, ela compartilhou um comunicado nas redes sociais para revelar a sua separação para os fãs.

Em um texto delicado, ela contou que eles não formam mais um casal e que estão ressignificando a relação deles. Ela contou que precisa de espaço para iniciar a nova etapa de sua vida.

“A vida é feita de ciclos e vocês sabem o quanto sou honesta quando compartilho cada um deles com vocês aqui. Sempre respeito meu tempo e dessa vez não foi diferente, continuo acreditando que o mais íntimo precisa ser processado dentro da gente, antes de tudo. Então, agora me sinto pronta para dividir com vocês que eu e Sérgio não somos mais um casal”, disse ela.

E completou: "Temos uma história linda de amor, cumpliciade e parceria, e estamos ressignificando essa relação como duas pessoas que se respeitam e se admiram, mas em novos caminhos. Agradecemos o carinho que recebemos desde o início e, por isso, queríamos comunicar nossa decisão da forma certa, com o cuidado que essa história merece. Agora precisamos de espaço para entender cada etapa dessa nova fase. Com todo meu amor, Iza”.

Iza e Sérgio se casaram em dezembro de 2018 em uma cerimônia religiosa na Igreja Nossa Senhora da Glória, no Rio de Janeiro.

