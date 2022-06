Iza curte passeio de barco com o marido em Lisboa

De vestido justíssimo, a cantora Iza ostenta suas curvas impecáveis ao surgir em clima de romance como marido, Sérgio Santos

CARAS Digital Publicado em 17/06/2022, às 13h45

A cantora Iza aproveitou a sua viagem para Portugal e foi curtir um passeio romântico ao lado do marido, o produtor musical Sérgio Santos. Nesta sexta-feira, os dois apareceram trocando carinhos durante um passeio de barco em Lisboa.

Nas redes sociais, Iza mostrou algumas fotos do momento e sua beleza deslumbrante roubou a cena. A estrela escolheu um look ousado para o passeio. Ela surgiu usando um vestido preto justíssimo e com decote estiloso e posou no dia ensolarado.

Nesta semana, Iza já revelou que foi visitar o Santuário de Nossa Senhora de Fátima, em Portugal, com o amado. Ela apareceu rezando na missa e visitando os pontos turísticos do local.

Vale lembrar que Iza e o marido, Sérgio Santos, estão casados desde dezembro de 2018. A cerimônia de casamento deles aconteceu na Igreja Nossa Senhora da Glória, no Rio de Janeiro.

Iza mostra fotos com o marido: