Ex-BBB Alane se emociona com grande recepção em Belém: 'Meu maior prêmio'

Após três meses de confinamento no BBB 24, Alane retornou para Belém do Pará e foi surpreendida com uma multidão de fãs

Ex-participante do BBB 24, Alane Dias retornou para Belém do Pará na última quinta-feira, 25, e foi surpreendida com uma bela recepção dos fãs assim que desembarcou no aeroporto. Ao longo da noite, a bailarina celebrou o grande sucesso em uma festa com direito a shows de artistas locais e até bolo de aniversário.

Apesar da chuva, a multidão não saiu de perto da ex-BBB e a acompanhou por todo o percurso realizado em uma carreata. Alguns registros especiais da recepção foram publicados nas redes sociais pela equipe da belenense.

Ainda em seu perfil no Instagram, Alane compartilhou momentos da festa e do grande carinho recebido pelo público de Belém. "Meus amores, ainda estou em êxtase com o dia de hoje. Mesmo com um toró daqueles, vocês foram me receber com todo o amor e calor único de nós paraenses. Hoje, com toda a certeza do mundo, é o melhor dia da minha vida!", iniciou ela na legenda.

E completou: "O meu maior prêmio, recebi hoje. E o meu maior desejo é que o Brasil inteiro olhe mais pro Norte, que a nossa cultura e a nossa arte sejam disseminadas pelo país e até o último dia da minha carreira, eu vou fazer questão de contribuir pra isso. Obrigada, minha Belém. Obrigada, Pará. EU AMO VOCÊS".

Em seus stories, Alane Dias conversou um pouco com os seguidores e agradeceu toda recepção. Visivelmente emocionada, ela não deixou de demonstrar gratidão por tudo o que está acontecendo em sua vida pós-reality show da TV Globo.

Confira as publicações:

Nova atriz global? Alane é convocada para teste

Com o sonho de ser uma atriz conhecida, Alane entrou no BBB 24 e diversas vezes mostrou sua habilidade na atuação ao viver o Monstro e em outras situações com sua amiga Beatriz Reis. Mas parece que o sonho está perto de se tornar uma realidade.

Segundo informações obtidas pelo site Notícias da TV, a bailarina foi convocada para fazer um teste na Globo na próxima semana. Ela receberá um texto para decorar e a apresentação será gravada para ser guardada no banco de talentos da emissora.

Isso não quer dizer que ela já estará encaixada em alguma novela. O teste é apenas para registrar sua performance e deixar guardado para quando precisarem de alguém com o perfil semelhante ao dela. Contudo, isso já é um grande passo para ela que sempre sonhou em ser atriz.

Nesta quarta-feira, 24, ela foi escalada pela TV Globo para divulgar a emissora em Fortaleza, no Ceará. Na ocasião, ela esteve no Gexperiêncie, evento o qual a emissora organiza para promover programas de sua programação como o Big Brother Brasil e o The Masked Singer.