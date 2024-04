Após rumores, ex-BBBs Ivy Moraes e Arthur Picoli assumem namoro

Estão juntos! Os ex-BBBs Ivy Moraes e Arthur Picoli assumiram o namoro durante uma viagem do casal para Pipa, no Rio Grande do Norte

O Big Brother Brasil uniu mais um casal! Após diversos rumores de que estariam vivendo um possível affair, Ivy Moraes e Arthur Picoli assumiram o romance. O ex-participante do BBB 21 pediu a influenciadora digital em namoro na noite de quinta-feira, 25, dia em que ela completou mais um ano de vida.

Para celebrar o aniversário da ex-BBB 20, o novo casal viajou para Pipa, no Rio Grande do Norte. Ambos têm compartilhado nas redes sociais diversos registros da pousada onde estão hospedados.

Ainda durante a madrugada desta sexta-feira, 26, Ivy Moraes publicou um vídeo descontraído onde surge abraçadinha com Arthur Picoli, em clima de muito romance. No fim de março deste ano, o colunista Lucas Pasin, do Splash UOL, havia noticiado que os dois ex-BBBs estavam vivendo um romance durante o On Board Festival, realizado no navio Costa Favolosa.

Ex-Casa de Vidro do BBB 20, Ivy Moraes participou da última edição do reality show de casais ‘Power Couple’, da Record TV, ao lado de Nandinho Borges. Os dois anunciaram o fim do relacionamento de três anos em novembro do ano passado. Já Arthur estava solteiro desde o fim de seu namoro com a influenciadora Vitória Lenoir.

