Ao vivo, Ana Maria Braga faz pedido para Matteus em meio às enchentes no RS

Preocupada com a situação do Rio Grande do Sul, Ana Maria Braga fez apelo a Matteus durante o 'Mais Você': "Você pode fazer muita coisa"

No programa Mais Você desta segunda-feira, 6, Ana Maria Braga expressou sua preocupação com a crise desencadeada no Rio Grande do Sul devido às fortes chuvas no estado. Durante a participação de Matteus, a apresentadora solicitou o empenho do vice-campeão do BBB 24 na conscientização e mobilização de recursos para auxiliar as vítimas da tragédia.

O gaúcho desabafou sobre se sentir de "mãos atadas" diante da situação no Rio Grande do Sul. "Eu tô vivendo um momento conturbado na minha cabeça. [...] Me sinto de mãos atadas. Quando [fui procurado para fazer uma vaquinha], não pensei duas vezes em fazer uma parceria e ajudar nosso estado", disse ele.

Em resposta, Ana Maria disse que ele ainda podia "fazer muita coisa". "Eu sei que você disse que tá de mãos atadas, mas não tá de boca e cabeça atadas. Você pode fazer muita coisa, pedindo a solidariedade e ajuda do Brasil todo, que é isso que você tem feito.", afirmou.

Na sequência, Matteus compartilhou que estava cumprindo agenda em Manaus e no Rio de Janeiro, mas logo voltará para o estado onde nasceu. "Eu tive alguns compromissos. Estou em Manaus e hoje estou indo para o Rio. Mas logo estou voltando para o Rio Grande do Sul. A gente vai seguir engajado nessa ação", contou o gaúcho, que passou o último final de semana no Amazonas ao lado de Isabelle, com quem viveu um affair no reality.

"O Rio Grande do Sul precisa de todos os rio-grandenses lá por perto, com essa força que têm.", pontuou a apresentadora.

Vale lembrar que Matteus é um dos responsáveis pela vaquinha que já arrecadou um valor milionário às vítimas do Rio Grande do Sul.

Matteus, do #BBB24, fala da situação lamentável de sua terra natal, o Rio Grande do Sul, após a tragédia que afetou milhares de pessoas por conta da chuva. #MaisVocêpic.twitter.com/MFx7405MPY — TV Globo 📺 (@tvglobo) May 6, 2024

Nos ajudem a divulgar essa vakinha, por favor! 🙏🏻 https://t.co/Hk9n4EMZbK — Matteus Amaral 🧉 (@BahMatteuss) May 2, 2024

Ex-BBBs arrecadam valor milionário em doações para o Rio Grande do Sul

Após apelo de Matteus por doações para o Rio Grande do Sul - atingido por fortes chuvas nesta semana - a vaquinha que objetiva ajudar os afetados no estado arrecadou mais de R$ 3 milhões até a tarde da última sexta-feira, 3. E o número de doações não para de crescer! Confira os detalhes clicando aqui.