Avó de Matteus impressiona com atitude para ajudar vítimas de enchentes no RS

Aos 91 anos, avó de Matteus do BBB 24 coloca a mão na massa em voluntariado enquanto o neto arrecada fundos para ajudar vítimas no Rio Grande do Sul

Diante das enchentes no Rio Grande do Sul, Matteus demonstrou sua solidariedade mesmo estando em Manaus com Isabelle. Nas redes sociais, o gaúcho liderou uma campanha para arrecadar fundos às pessoas afetadas pela tragédia. Enquanto isso, sua avó, Neuza França não ficou de fora e surpreendeu ao participar de uma ação solidária aos 91 anos.

Através de seu perfil no Instagram, Matteus, que é natural de Alegrete, liderou uma intensa campanha de doações para o Rio Grande do Sul. A vaquinha organizada pelo ex-participante do Big Brother Brasil 24 arrecadou impressionantes R$ 30 milhões, contando com a colaboração de outras celebridades e também de seus seguidores.

Enquanto Matteus mobilizava essa ação, mesmo estando do outro lado do país, sua avó também encontrou uma forma de contribuir. Dona Neuza, que conta com quase 50 mil seguidores em suas redes sociais, mostrou que a solidariedade não tem idade ao participar de um voluntariado para cozinhar para as vítimas da tragédia.

No vídeo compartilhado, a avó do segundo colocado do reality show aparece colocando a mão na massa e preparando marmitas destinada às pessoas afetadas pelas enchentes nos últimos dias: “Fazendo a nossa parte. Gratidão a todos”, escreveu Dona Neuza, que também arrecadou produtos para cozinhar as ‘quentinhas’.

Nos comentários, a avó do gaúcho recebeu muitos elogios pela atitude diante da tragédia: “Que exemplo, meu Deus! A vozinha do Matteus dessa idade e mesmo assim tá ajudando”, escreveu uma seguidora. “O coração tranquilo de ter torcido pela pessoa certa no BBB”, comentou mais um. “Foi dela que Matteus herdou tanta bondade”, disse um terceiro.

Vale lembrar que Matteus é muito apegado à sua família e tem um carinho especial por Dona Neuza, que desempenhou um papel fundamental em sua criação ao lado de sua mãe. Antes de entrar no programa e se tornar famoso, o gaúcho costumava gravar vídeos ao lado da avó, que viralizaram. Após o reality show, ela ganhou uma casa de uma vaquinha dos fãs.

Ex-BBBs participaram da campanha de Matteus:

