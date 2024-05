Com jet ski, Pedro Scooby inicia resgate de pessoas no Rio Grande do Sul

Ao lado de amigos, o surfista Pedro Scooby viajou de carro por 20 horas até o RS para ajudar no resgate de vítimas das enchentes

O surfista Pedro Scooby viajou até o Rio Grande do Sul para ajudar no resgate de vítimas das enchentes que atingem as regiões do local. Ao lado de outros amigos como o surfista e ex-BBB Lucas Chumbo, ele saiu do Rio de Janeiro e seguiu de carro por mais de 20 horas até o destino final.

Assim como outros famosos, os atletas se mobilizaram e decidiram levar jet ski para chegar em áreas mais afetadas e conseguir resgatar moradores que estão ilhados. Através das redes sociais, eles mostraram detalhes do percurso até o sul do Brasil.

"Tem muita gente mandando informação, toda hora alguém manda um lugar, eu sei que a situação é muito crítica, mas estamos conversando com mais gente e tentando entender qual lugar mais crítico para irmos. Daqui a pouco vou colocar os jet-skis na água e não vou poder mais vir falar aqui", disse Scooby, mostrando a equipe reunida.

De acordo com registros publicados em páginas no Instagram, Pedro Scooby e seus amigos estão a caminho de uma escola para salvar cerca de 200 crianças que ainda não conseguiram ser resgatadas. Em imagens que circulam nos perfis de notícias, é possível perceber que o grupo já está com alguns jet-skis, se preparando para iniciar os trabalhos.

Virginia toma atitude Poliana Rocha para ajudar o RS

A influenciadora e empresária Virginia Fonseca está engajada ajudando o Rio Grande do Sul. Além de vender produtos de sua marca, com o lucro revertido para o estado, de fazer doações milionárias e motivar seu público a doar também, a famosa tomou uma nova decisão com sua sogra Poliana Rocha.

Nesta segunda-feira, 06, a apresentadora do SBT anunciou que elas tomarão uma atitude drástica e doarão todas as roupas que estavam guardando para realizar um bazar beneficente em julho. Diante da situação dos gaúchos, a dupla resolveu adiantar a boa ação.

"Eu e Poli estávamos organizando um bazar beneficente em julho... Mas diante da situação no RS, optamos por doar todas as roupas! As minhas, as delas, das Marias, do Zé e do Leo!", contou que terão peças de todos os familiares, até do cantor Leonardo.