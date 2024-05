Tom Brady se irrita com piada sobre separação e novo affair de Gisele Bündchen

Em evento em sua homenagem, Tom Brady se irrita com piada de comediante sobre sua separação de Gisele Bündchen e o novo romance da supermodelo; veja!

O ex-jogador de futebol americano Tom Brady não gostou muito de uma piada que recebeu sobre seu divórcio da supermodelo Gisele Bündchen. O atleta foi homenageado em um especial da Netflix, 'The Greatest Roast Of All Time', no último domingo, 5, mas a noite terminou com um climão após o comentário do comediante Kevin Hart.

Durante o especial do streaming, o astro da NFL recebeu diversos convidados, que fizeram piadas sobre sua vida. No entanto, Kevin Hart procurou uma abordagem mais pessoal e falou sobre o divórcio entre Brady e Gisele, que aconteceu em 2022.

Na ocasião, o humorista falou sobre os rumores de que a brasileira tivesse pedido para que o ex-marido se aposentasse. Na época, Brady chegou a deixar de jogar futebol americano, mas retornou para mais uma temporada.

"Gisele lhe deu um ultimato. Ela disse que você tem que se aposentar e pronto. Mas quando você tem a chance de fazer 8-9, você tem que aposentar mesmo", disse Kevin, que citou as 8 vitórias e 9 derrotas na última temporada de Brady.

O humorista ainda falou sobre a relação entre o jogador e seu ex-treinador Bill Belinchik, com quem trabalhou no time New England Patriots, mas acabou deixando sua parceria de lado para trabalhar para o Tampa Bay Buchaneers. "Você f*deu com ele. Você f*deu bem com ele. Você fez isso, Tom, você f*deu com seu treinador. Mas deixe-me dizer uma coisa, pessoal... isso é o que você precisa fazer para manter sua felicidade", disse Hart

Por fim, ele ainda citou o novo affair de Gisele com o lutador brasileiro Joaquim Valente e acabou tirando o sorriso do rosto de Tom Brady. "Você sabe quem mais f*deu com o treinardor? Gisele. Ela f*deu com aquele cara do karatê. Quero dizer, Jesus Cristo, Tom. Um dos quarterbacks mais inteligentes que já existiu. Como você não previu isso? Oito aulas de karatê por dia", disparou o comediante, causando um climão no evento.

Gisele Bündchen abre o jogo e fala sobre namoro com Joaquim Valente

Gisele Bündchen foi a convidada do programa 'Mais Você' no último dia 19, e em um papo com Ana Maria Braga a modelo abriu o jogo e falou sobre seu relacionamento com o brasileiro Joaquim Valente.As duas conversavam sobre os hábitos saudáveis da modelo após exibir um vídeo da top treinando jiu-jítsu com o namorado.

"Eu faço (jiu-jítsu) já faz dois anos, meus filhos fazem também. Eu caminho na rua com outra postura porque sinto que sei me defender", contou Gisele ao falar sobre o treinamento. Ana Maria, então, fez um comentário sobre o professor de Gisele e quis esclarecer uma dúvida:

"Ele é seu namorado também, né? Acho que a aula fica mais gostosa", perguntou a apresentadora. "Ele ficou agora, né, faz pouco tempo. Mas muito legal... A gente tem que mostrar para os homens que as mulheres que mandam, né? ", brincou Gisele sobre o assunto.

O casal assumiu o relacionamento em março deste ano, aconteceu depois da brasileira ser vista em diversos encontros românticos com Joaquim. Em entrevista ao The New York Times, a supermodelo se abriu sobre a nova fase, confirmando que estava namorando e, acima de tudo, feliz.

"Essa é a primeira vez que estou saindo com alguém que foi meu amigo primeiro. É muito diferente, é muito honesto e é muito transparente", contou na época. Após os flagras, surgiram boatos de que o relacionamento já existia antes da separação entre ela e Tom Brady, de quem se divorciou em 2022. A isso, ela apenas responde: "Eu realmente não quero que minha vida vire um tabloide. Não quero me dispor a tudo isso. É mentira", esclareceu.