Gil do Vigor relembra momento engraçado do BBB 21: "Plot Twist"

Em clima de estreia de uma nova edição do Big Brother Brasil, Gil do Vigor relembra momento engraçado que teve no BBB 21 em suas redes sociais

Em clima nostálgico no dia de estreia do Big Brother Brasil 24, o economista e ex-BBB Gil do Vigor decidiu lembrar um momento engraçado de sua edição no reality show da Globo. Em suas redes sociais nesta segunda-feira, 8, o destaque do BBB 21 compartilhou um clipe de uma das festas do programa e se divertiu com seus seguidores.

Em seu perfil oficial do Instagram, Gil resgatou um momento de música em uma das festas do BBB. No clipe, os cantores Fiuk e Rodolffo apareceram colocando a voz pra jogo com uma música romântica. Logo em seguida, a atriz Carla Diaz e o influenciador Arthur Picoli, que viveram um romance na edição, aparecem em cena acompanhando a música.

No entanto, o jogo de câmeras do reality enganou os fãs do programa. No vídeo, dá a entender que Arthur estava cantando a música para Carla, quando no final foi revelado que ele estava cantando a canção romântica para Gil do Vigor. No fim, os dois caem na risada com o momento que dividiram em cena.

Na publicação, Gil aproveitou para reforçar que será difícil bater a sua edição do programa, considerada por muitos como uma das melhores dos últimos anos. "NENHUM OUTRO BBB TERÁ UM PLOT TWIST COMO ESTE AQUI!", disse o economista na legenda da publicação.

Nos comentários, seus seguidores também se divertiram com o vídeo. "Cinema absoluto", brincou Tiago Leiffert, que na época era apresentador do reality. "O maior jogo de câmeras de todas edições", disse um. "Toda vez que esse vídeo aparece eu me sinto obrigada a assistir", declarou outro. "O editor brincando com a nossa cara", disparou mais um.

Confira o vídeo:

Tadeu Schmidt anuncia mudança para o início do BBB 24

O apresentador Tadeu Schmidt está contando as horas para a estreia do Big Brother Brasil 24, da Globo. E nesta segunda-feira, 8, o comandante do programa contou uma curiosidade para os fãs antes do início do reality show.

Tadeu contou que vai ficar em uma nova casa durante os três meses de trabalho no Big Brother Brasil. Nesta manhã, ele surgiu saindo de seu apartamento com uma mala de viagem e contou que decidiu se mudar para outro endereço por causa do trânsito na cidade.

"Eu vou para o BBB de mala feita, porque, durante o BBB, eu me mudo para um endereço mais próximo dos estúdios Globo para não pegar tanto trânsito. Vamos embarcar nessa estrada!”, disse ele.

Vale lembrar que, em 2022, Schmidt teve um perrengue devido à distância de sua casa e o local de trabalho. Ele ficou preso no trânsito pelas chuvas que atingiram o Rio de Janeiro em abril de 2022 e precisou apresentar o programa de outro estúdio da Globo de forma improvisada.