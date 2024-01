Tadeu Schmidt anuncia mudança para o início do BBB 24: ‘Mala feita’

No dia da estreia do BBB 24, Tadeu Schmidt revela que mudou de endereço antes do início do reality show. Saiba o motivo!

O apresentador Tadeu Schmidt já está contando as horas para a estreia do BBB 24, da Globo, nesta segunda-feira, 8. Ele já está nos estúdios da emissora no Rio de Janeiro e contou uma curiosidade para os fãs antes do início do reality show.

Tadeu contou que vai ficar em uma nova casa durante os três meses de trabalho no Big Brother Brasil. Nesta manhã, ele surgiu saindo de seu apartamento com uma mala de viagem e contou que decidiu se mudar para outro endereço por causa do trânsito na cidade.

"Eu vou para o BBB de mala feita, porque, durante o BBB, eu me mudo para um endereço mais próximo dos estúdios Globo para não pegar tanto trânsito. Vamos embarcar nessa estrada!”, disse ele.

Vale lembrar que, em 2022, Schmidt teve um perrengue por causa da distância de sua casa e o local de trabalho. Ele ficou preso no trânsito por causa das chuvas que atingiram o Rio de Janeiro em abril de 2022 e precisou apresentar o programa de outro estúdio da Globo de forma improvisada. "Devido às fortes chuvas na cidade do Rio de Janeiro, eu não estou falando com vocês dos estúdios Globo em Jacarepaguá. Por uma questão de segurança, para não ter que atravessar as ruas da cidade, eu estou aqui na nossa emissora no Jardim Botânico. Mas a gente segue com o mesmo amor", disse ele na época.

Tadeu Schmidt celebra os 25 anos de casamento

Em seu perfil no Instagram, o jornalista Tadeu Schmidt fez uma homenagem para celebrar os 25 anos de casamento com Ana Cristina. "Bodas de Prata!!! 25 anos de união!!! Quanta história a gente já viveu… Quantos momentos difíceis a gente superou… Quantos momentos maravilhosos a gente aproveitou… Sempre juntos! Sempre com a certeza de que um está ao lado do outro pra tudo! Pros maiores desafios, pras maiores loucuras e até pras maiores bobeiras - como vestir roupa igual pra celebrar o aniversário de casamento. Sempre com aquela vontade incessante de estar perto um do outro", começou ele.

Depois, Schmidt agradeceu por dividir a vida com Ana Cristina. "Que felicidade olhar pra trás e ter a certeza de que a pessoa que passou mais tempo ao meu lado é a pessoa mais incrível que já conheci. Que felicidade olhar pra frente e ter a certeza de que é com você que eu quero ficar todos os meus dias. Obrigado por ser a parceira da minha vida! Minha "TUDA"! Te amo! Viva o 30 de maio!", acrescentou.

O apresentador finalizou a postagem revelando que ele e a esposa iria aproveitar a noite. "Hoje à noite tem celebração!!!! (amanhã eu conto… a parte publicável, claro)", brincou ele, que depois contou que eles queriam usar uma camisa prateada para comemorar o aniversário de casamento, só que não conseguiram encontrar. "Nós procuramos uma camisa prateada, mas não encontramos igual pra nós dois. Que pena…", lamentou.

Vale lembrar que Tadeu e Ana Cristina são pais de duas meninas, Valentina, de 20 anos, e Laura, de 18.