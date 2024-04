Lívia Andrade surge com o namorado e rebate sobre interesse: 'Com certeza'

Com o namorado, Lívia Andrade surge dançando em vídeo animado e rebate internauta que a acusa de ter se envolvido com ele por interesse

A apresentadora Lívia Andrade surpreendeu ao compartilhar um vídeo raro com o namorado, o empresário Marcos Araújo. Discreta com sua vida pessoal, a loira raramente aparece com o amado, mas resolveu nesta quinta-feira, 25, postar um momento divertido deles.

Dançando ao som de música alta e com taça de vinho na mão, o casal surgiu bem animado e curtindo o momento. A integrante do Domingão Com o Huck aproveitou o registro para falar sobre ter achado que eles não tinham muito em comum, mas que acabaram dando certo. Foi aí então que ela até rebateu uma internauta que a acusou de interesse.

"Achei que nós dois não tinha nada a ver...kkkkkk", falou a famosa na legenda. Nos comentários, ela recebeu a crítica sobre ser interesseira. "Acho que tem nada vê com ela puro interesse", opinou a pessoa.

Lívia Andrade não ficou quieta e logo rebateu se enaltecendo: "Com certeza! Sou bonita, gostosa, cozinho bem pra caramba, sou gente boa, faço gostoso, tenho um bom emprego, não dependo dele pra por** nenhuma e ainda tenho grana! Amorrrr como não se interessar por mim kkkkk".

É bom lembrar que eles vivem um relacionamento discreto e longe dos holofotes. Eles fazem raras aparições juntos em público, mas costumam fazer muitas viagens juntos ao longo do ano. A famosa e o empresário milionário começaram a namorar em 2021.

