Doando valor milionário ao RS, conheça outras ações sociais de Madonna

Madonna não é apenas uma grande artista no mundo da música, mas uma voz ativa na defesa de causas sociais; Conheça suas iniciativas após doação ao RS

Madonna realizou um show épico na Praia de Copacabana, Rio de Janeiro, no último sábado 4. Após sua passagem no Brasil, a diva pop doou um valor milionário às vítimas do Rio Grande do Sul. Mas essa está longe de ser a primeira vez que a famosa faz algo parecido. Conheça outras ações sociais da cantora!

A artista sempre foi uma voz ativa em defesa de causas sociais e foi a primeira cantora internacional a falar abertamente sobre a epidemia de Aids no fim da década de 1980.

A Ray of Light Foundation - ou Fundação Raio de Luz - foi fundada por Madonna no ano de 1998. É uma organização de caridade sem fins lucrativos, que “apoia organizações em todo o mundo que trabalham para promover a paz, a igualdade de direitos e a educação para todos”, segundo palavras do site da fundação. Possui um trabalho focado nas artes, empoderamento econômico, educação, resposta de emergência e nos direitos iguais.

Já em 2013, a Rainha do Pop vendeu a pintura Trois femmes a la table rouge, de Fernand Leger, pelo valor de U$ 7 milhões - equivalente a cerca de R$ 35 milhões - para beneficiar a fundação no apoio da educação de meninas do Afeganistão, Paquistão e outros países.

Outra organização de Madonna é a Raising Malawi. Fundada em 2006, ela “dedica-se a atender às necessidades mais críticas das crianças vulneráveis”.

Em 2017, o projeto ergueu o 'Mercy James Center', primeiro e único hospital pediátrico de cirurgia e cuidados intensivos do Malawi. Batizado com o nome de uma de suas filhas, esta instalação pública gratuita proporciona assistência a bebês e crianças. É equipado com três salas de cirurgia, a única UTI pediátrica do país e uma enfermaria com 50 leitos, sendo um marco na oferta de cuidados médicos especializados para os mais jovens.

A Raising Malawi também estabeleceu parcerias com a 'Escola para Órfãs Jacaranda' e a 'Home of Hope Children's', duas organizações que fornecem cuidados comunitários e residenciais essenciais para mais de 1.000 órfãos. O projeto de Madonna “financiou o lançamento de um programa de música e artes de classe mundial, construiu o primeiro estúdio formal de dança da escola e apoia programas em curso para ajudar os alunos talentosos da escola a desbloquear o seu potencial criativo.”

Com o lançamento de seu documentário em 2008, I Am Because We Are, a famosa também lançou um programa de bolsas de estudos e apoio psicossocial para capacitação de crianças retratadas no filme.

Em 1992, ela fez uma aparição marcante ao expor os seios durante um desfile beneficente de moda de Jean-Paul Gaultier em Los Angeles, na Califórnia, contribuindo para aumentar ainda mais a arrecadação de fundos. Em 2008, leiloou um show particular por U$ 560 mil, o equivalente a R$ 2,8 milhões na época, também em prol do grupo amfAR. Estes foram apenas alguns exemplos dos eventos de angariação de fundos organizados ou com participação da cantora, todos voltados para a mesma causa.

The 1992 amfAR evening ended with a scene that made worldwide news as Madonna disrobed to reveal a skirt with suspenders baring her chest to raucous applause, an ovation and a mention by entertainment reporters around the globe. pic.twitter.com/xfnXfOU7Jn — Jean Paul Gaultier (@JPGaultier) March 24, 2021

Já em 2001, Madonna anunciou que doaria parte da bilheteria de seus shows a um fundo para as vítimas dos ataques ao World Trade Center. A Rainha do Pop também realizou doações em 2009: U$ 500 mil (R$ 2,5 milhões) às vítimas do terremoto em Pacentro, na Itália, e U$ 250 mil ( R$ 1,2 milhão) após um terremoto no Haiti, em 2010.

Um exemplo mais recente ocorreu em 2020, quando a cantora doou R$ 1 milhão para a campanha que acelerou pesquisas em busca de vacina contra o Coronavírus durante a pandemia de Covid-19. Na mesma época, ela ajudou a doar mais de 100 mil máscaras cirúrgicas para as prisões.

A famosa ainda participou ativamente de outros concertos e eventos beneficentes, chegando a doar objetos pessoais com o objetivo de arrecadar fundos às causas sociais.

