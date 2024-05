'Quando a mulher é segura, o homem inseguro treme', afirma Juliette

A CARAS Brasil teve acesso com exclusividade à participação de Juliette no videocast 'Na Palma da Mari' da CNN; ela fala sobre relacionamento e família

"Quando a mulher é segura, o homem inseguro treme", essa afirmação é da cantora e ex-BBB Juliette Freire (34). Atualmente, ela está em um relacionamento com o atleta Kaique Cerveny. Os dois estão se conhecendo como um casal há pouco mais de um ano. A personalidade da mídia relembra o início do namoro e analisa suas últimas relações.

“Antes de assumir uma relação mesmo, um namoro, eu queria entender se realmente ia dar certo pra não ficar, sabe? Se desgastando e se estressando com coisas que não vão para frente, então preferi entender e conhecer. Foi quase um ano, oito meses, se eu não me engano, a gente ficando sem namorar e entendendo que o outro queria e tal, e se conhecendo", declara.

A campeã do BBB 21 afirma que, por conta de sua exposição midiática, ela optou por viver seu relacionamento com calma e longe das câmeras. Juliette nunca escondeu de ninguém que é uma mulher confiante e que procura homens com o mesmo perfil em suas relações.

"A gente foi fortalecendo isso por trás das câmeras, porque é muito difícil você fortalecer uma relação explícita, qualquer coisinha vai lá e abala, entendeu? Quando tá forte, é muito difícil abalar. Então, quando eu entendi que estava forte suficiente pra eu expor, aí podia jogar pedra, porque eu já estava forte, entendeu? Então, acho que foi isso", comenta.

Juliette fala sobre esse e outros assuntos em entrevista à jornalista Mari Palma, no vídeocast Na Palma da Mari, que estará nas plataformas da CNN POP, braço de entretenimento da CNN Brasil, a partir das 20h da próxima quinta-feira, 30.

“Quando a mulher é segura, o homem inseguro treme. Isso é um fato, porque antes da fama isso já acontecia na minha vida. Eu já terminei relacionamento porque o cara não bancava, não se sentia seguro comigo. O homem quer que a mulher silencie, isso é algo normal, infelizmente. Depois de famosa também", avalia.

"Eu já vinha calejada, machucada e traumatizada mesmo desse rolê aí de homens inseguros. E ele é atleta, então ele precisa lidar muito com essa questão da segurança, isso para um atleta profissional é muito trabalhado, eles precisam ter essa segurança e ele tem muito isso. Apesar dele ser novo, ele tem uma maturidade muito grande", complementa.

GOSTA DE CUIDAR

Durante a conversa, Juliette também analisa sua relação familiar. Depois que ganhou o prêmio do BBB 21, a cantora confessa que utilizou dessa oportunidade para auxiliar seus parentes e pessoas mais próximas.

“Eu sempre fui, na verdade, mãe da minha mãe; mãe do meu pai; mãe de meus irmãos; de meus sobrinhos. Agora alguns moram comigo, eles não estavam estudando como deveriam e eu falei: 'se quiser ir lá [morar] em casa, aí eu garanto que vocês vão melhorar nos estudos'. Eu lhe dou essa garantia, mas vão ter que seguir minhas regras", menciona.

"Para se preocupar só com estudar, porque era o sonho da minha vida que eu tivesse só essa preocupação, de estudar, e não foi assim. Eu tinha que trabalhar, fazer tantas outras coisas para conseguir estudar e aí eu quero oferecer isso para eles", complementa.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE MARI PALMA: