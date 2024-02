Juliette revela como conheceu seu namorado e quem deu o primeiro passo

Apaixonada, a cantora e ex-BBB Juliette Freire revela detalhes sobre como começou a se relacionar com o namorado, Kaique Cerveny

A cantora e ex-BBB Juliette Freire revelou novos detalhes sobre o início do namoro com Kaique Cerveny. Em uma entrevista ao programa português Glitter Show na quinta-feira, 15, ela falou sobre como eles se conheceram há alguns anos e deu o primeiro passo em busca em um relacionamento.

"Eu fazia crossfit e o Kaique é atleta, compete. Eu vi o último campeonato, em 2019. Falei 'uau, que gato', e mandei um direct. Eu não sei se mandei 'oi', emoji de coração ou elogiei (...) Ele respondeu com um coração, me seguiu, e eu segui ele. Só que Kaique começou a namorar, eu também, e a gente deu afastada", disse ela.

Tempos depois, eles tentaram novamente. "Ele mandava um monte de mensagens, e eu ignorava. Aí eu mandei um 'oi, sumido'. Um dia fui em uma cidade e falei 'oi, vamos nos conhecer pessoalmente agora'. Era umas 10 horas da noite, e ele falou que tinha acabado de deitar. Depois disso eu dei um gelo, nunca mais dei confiança para ele", afirmou.

E o romance só engatou depois. "Resolvi dar moral de novo e pegar. Aí peguei e me apaixonei. A gente ficou uns oito meses e só assumiu o compromisso há três meses. Ele é muito calmo, e muito parceiro, me ajuda com tudo", declarou.

Apaixonada, Juliette surge em clima de romance com seu namorado

Em janeiro deste ano, a ex-BBB Juliette Freire prestigiou o namorado, o atleta Kaique Cerveny, em um campeonato de crossfit em Miami, nos Estados Unidos. Por meio de suas redes sociais, a cantora compartilhou registros do momento e provou ser fã número um de seu amado.

Em seus stories do Instagram, a estrela apareceu ao lado do amigo Rallyson e avisou seus seguidores sobre o que fariam. "Já estamos indo para o campeonato de crossfit. Vamos filmar o movimento para vocês", disse ela ainda no carro a caminho da competição.

Nos stories, a cantora mostrou detalhes do campeonato e posou ao lado de Kaique vestindo um casaco que combinava com a camiseta dele. Além disso, a campeã do Big Brother Brasil 21 apareceu alongando o atleta, que a agradeceu com um beijo.

Juliette assumiu o relacionamento com Kaique Cerveny no fim do ano passado. Na postagem, comentários como "Lindos!", "A musa BBB com o príncipe do Crossfit" e "Viva o amor" foram frequentes. Os dois estão juntos há cerca de oito meses.