Assumidos? Juliette Freire surge com Kaique Cerveny em seu aniversário

Após viverem o affair, Juliette Freire e Kaique Cerveny aparecem em clima de romance em uma banheira de espuma no aniversário dela

A ex-BBB Juliette Freire pode estar vivendo um affair! Neste domingo, 3, ela apareceu em clima de romance com Kaique Cerveny. Os dois apareceram em uma foto abraçadinhos em uma banheira de espuma.

A imagem foi compartilhada por ele para celebrar o aniversário da morena, que completou 34 anos de idade neste domingo. Na legenda, ele se declarou para ela.

“Você me mostra todos os dias que tudo é possível! Isso é admirável! O dia é todo seu, aproveita”, disse ele.

Juliette e Kaique são vistos juntos desde abril deste ano, mas ainda não revelaram o status do relacionamento. Os dois circulam juntos em shows dela e passeios com os amigos e já foram flagrados juntos em alguns momentos. Agora, eles apareceram abraçados na mesma foto pela primeira vez.

Há pouco tempo, a artista falou mais sobre o seu relacionamento no programa Mais Você, da Ana Maria Braga, e revelou em qual fase do affair eles se encontram. "O problema de ficar famoso é que você começa uma paquera e todo mundo já assume por você. Sabe o que fiz? Quando fico com uma pessoa, parei de esconder, não tô fazendo nada de errado. Ainda está no estágio probatório, no Direito, você leva um tempo para ser efetivado no cargo, acho necessário, senão você não conhece a pessoa direito."

Quem é Kaique Cerveny?

O novo affair de Juliette Freire, Kaique Cerveny, tem 26 anos, sendo 7 anos mais novo do que Juliette. Ele é atleta de Crossfit, estudante de Nutrição e possui pouco mais de 219 mil seguidores em seu perfil oficial do Instagram. Na página, ele costuma mostrar seus treinos, cliques de competições e algumas viagens.

Em seu site oficial, Kaique conta que começou a ter contato com os esportes ainda na infância, e logo se encontrou no Crossfit. Após participar de algumas competições menores, decidiu se profissionalizar no esporte.

Além disso, ele ainda vende um curso para treinos de exercícios físicos, que contém planilhas para melhorar a performance dos alunos.